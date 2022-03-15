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TCHAD

الحركات العسكرية في الدوحة تشكل لجنة تمثلها في المفاوضات.


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 15 Mars 2022



الحركات العسكرية في الدوحة تشكل لجنة تمثلها في المفاوضات.

صرح مصدر من الدوحة لموقع الوحدة بأن الحركات العسكرية تمكنت من تكوين لجنة تمثلها في مفاوضات السلام التي تنطلق يوم غد ، مع السلطات الانتقالية التشادية.

وفي سياق مماثل صرح نائب رئيس وفد جبهة الوفاق من أجل التغيير بتشاد شريف جاكو "بعد تعليق مشاركتنا في الحوار التشادي التشادي ، وبعد أن فوجئنا بالعدد الكبير للمشاركين في الحوار ، 52 مجموعة ، دخلنا مع جميع المشاركين في المشاورات لفرز جميع الأطراف المشاركة ، وانقسمت هذه الأطراف إلى أربع مجموعات "،

مضيفا زعيم حركة جبهة فاكت جاهز للحضور عندما يكون هناك تقدم في المفاوضات ، ويتم التوصل إلى اتفاق ويكون هناك توقيع.


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