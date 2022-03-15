الحركات العسكرية في الدوحة تشكل لجنة تمثلها في المفاوضات.



صرح مصدر من الدوحة لموقع الوحدة بأن الحركات العسكرية تمكنت من تكوين لجنة تمثلها في مفاوضات السلام التي تنطلق يوم غد ، مع السلطات الانتقالية التشادية.



وفي سياق مماثل صرح نائب رئيس وفد جبهة الوفاق من أجل التغيير بتشاد شريف جاكو "بعد تعليق مشاركتنا في الحوار التشادي التشادي ، وبعد أن فوجئنا بالعدد الكبير للمشاركين في الحوار ، 52 مجموعة ، دخلنا مع جميع المشاركين في المشاورات لفرز جميع الأطراف المشاركة ، وانقسمت هذه الأطراف إلى أربع مجموعات "،



مضيفا زعيم حركة جبهة فاكت جاهز للحضور عندما يكون هناك تقدم في المفاوضات ، ويتم التوصل إلى اتفاق ويكون هناك توقيع.