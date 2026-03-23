TCHAD

Tchad : Madet Christian Akot nommé notaire titulaire de charge

Alwihda Info | Par Alwihda - 23 Mars 2026

Par Décret N°146/PR/PM/MJDH/2026 du 17 mars 2026 , le postulant Notaire MADET CHRISTIAN AKOT est nommé Notaire titulaire de Charge à l’Office notarial de feu Maître Béchir MADET, décédé.



