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TCHAD
Tchad : Madet Christian Akot nommé notaire titulaire de charge
Alwihda Info | Par Alwihda - 23 Mars 2026
Par Décret N°146/PR/PM/MJDH/2026 du 17 mars 2026 , le postulant Notaire MADET CHRISTIAN AKOT est nommé Notaire titulaire de Charge à l’Office notarial de feu Maître Béchir MADET, décédé.
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