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TCHAD

القبض على عناصر الشرطة الوطنية متلبسين بمخالفات في فيديو تداوله النشطاء


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 22 Septembre 2021



القبض على عناصر الشرطة الوطنية متلبسين بمخالفات في فيديو تداوله النشطاء

ألقي القبض على عناصر الشرطة الوطنية تم تصويرهم في مقطع فيديو حيث عبروا إحدى الجسور بدراجة نارية على الرغم من الحظر ، حسبما أبلغت المديرية العامة للشرطة الوطنية لموقع الوحدة انفو

انتشر مقطع فيديو وصورة ضابطي شرطة على دراجات نارية يعبران الجسر على مواقع التواصل الاجتماعي وتم الاستهزاء بهما في الأيام الأخيرة.

ووفقا للتوجيهات العامة للشرطة ، فإن رجال الشرطة الثلاثة ، أحدهم متلبسا بعبور الجسر والآخر يحاول ابتزاز سائق سيارة ، هم حاليا قيد الاعتقال وسيعاقبون بشدة وفقا للنصوص المنظمة لقوة الشرطة.

وزير الأمن العام والهجرة الحالي سليمان أبكر آدم والمدير العام للشرطة الوطنية عثمان باسي لوغما من الدفعة السابعة عشرة لمجموعة المدارس العسكرية المشتركة (GEMIA) كلاهما يعملان معا بشكل وثيق لوقف ظاهرة انعدام الأمن.



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