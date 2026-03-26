Tchad - Instruction ferme du DGPN aux forces de sécurité : "Un véhicule sans plaque ne doit pas circuler"

Le Directeur général de la Police nationale, le contrôleur général Togoud Digo Maïde, a donné des instructions claires aux forces de sécurité : « Au 21e siècle, des véhicules qui roulent sans plaques d'immatriculation dans une capitale, c’est incompatible, ce n’est pas possible. Un véhicule sans plaque ne doit pas circuler. »



Au cours de cette opération, un incident s’est produit dans la zone du stade de Diguel où ont été consignés les véhicules saisis. Le propriétaire d’un véhicule sans plaque, immobilisé par les forces de sécurité, a tenté d’échapper au contrôle en démarrant brusquement.



S’en est suivie une course-poursuite à vive allure à travers plusieurs axes de la ville, jusqu’au quartier de N’Djari. Face à la fuite du conducteur, les forces de sécurité ont procédé à des tirs de sommation tout en poursuivant le véhicule en infraction.