Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Instruction ferme du DGPN aux forces de sécurité : "Un véhicule sans plaque ne doit pas circuler"


Alwihda Info | Par - 26 Mars 2026


Le 26 mars 2026, une vaste opération de contrôle des véhicules sans plaques d’immatriculation a été menée dans la capitale tchadienne, N'Djamena. Cette initiative, conduite par les forces de sécurité, s’inscrit dans une volonté des autorités de renforcer l’ordre et la sécurité routière.


Tchad - Instruction ferme du DGPN aux forces de sécurité : "Un véhicule sans plaque ne doit pas circuler"
Le Directeur général de la Police nationale, le contrôleur général Togoud Digo Maïde, a donné des instructions claires aux forces de sécurité : « Au 21e siècle, des véhicules qui roulent sans plaques d'immatriculation dans une capitale, c’est incompatible, ce n’est pas possible. Un véhicule sans plaque ne doit pas circuler. »

Au cours de cette opération, un incident s’est produit dans la zone du stade de Diguel où ont été consignés les véhicules saisis. Le propriétaire d’un véhicule sans plaque, immobilisé par les forces de sécurité, a tenté d’échapper au contrôle en démarrant brusquement.

S’en est suivie une course-poursuite à vive allure à travers plusieurs axes de la ville, jusqu’au quartier de N’Djari. Face à la fuite du conducteur, les forces de sécurité ont procédé à des tirs de sommation tout en poursuivant le véhicule en infraction.
Malick Mahamat
Coordonnateur général de rédaction, reporter - Téléphones : +(235) 66267667 - 99267667 En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/03/2026

Tchad : vol de bétail à Andé (Guéra), une mobilisation exemplaire permet la récupération des animaux

Tchad : vol de bétail à Andé (Guéra), une mobilisation exemplaire permet la récupération des animaux

Tchad : dans le Moyen Chari, des mesures pour freiner la propagation du ver de Guinée Tchad : dans le Moyen Chari, des mesures pour freiner la propagation du ver de Guinée 25/03/2026

Populaires

Tchad : nomination de nouveaux surveillants pénitentiaires à la maison d’arrêt de Klessoum

25/03/2026

Tchad : pourquoi les usagers se battent-ils après un accident de circulation ?

25/03/2026

Tchad : Moov Money et Ziz Energie scellent un partenariat de paiement instantanée de crédits d’électricités dans deux provinces

25/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 24/03/2026 - Djimet Wiche

Le régime soudanais et les FSR doivent être considérés comme une menace existentielle par le Tchad

Le régime soudanais et les FSR doivent être considérés comme une menace existentielle par le Tchad

Comment la culture influence la psychothérapie et nos façons de gérer l'anxiété et la dépression Comment la culture influence la psychothérapie et nos façons de gérer l'anxiété et la dépression 19/03/2026 - Mohaj Salaheldin, consultante, humanitaire et journaliste indépendante.

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter