Tchad : vol de bétail à Andé (Guéra), une mobilisation exemplaire permet la récupération des animaux

Un vol de bétail commis dans le village d'Andé, le mardi 24 mars 2026, a déclenché une mobilisation populaire d'envergure dans le département de Garada.



Alertées par un appel au secours lancé depuis le village sinistré, les populations des villages voisins d'Am-Habilé et de Dagila se sont levées massivement pour retrouver la trace des voleurs et des animaux dérobés. Les recherches ont conduit les habitants jusqu'aux abords de la montagne du village de Djara, situé à environ 65 kilomètres d'Andé.



C'est dans cette zone reculée que les voleurs avaient dissimulé le bétail volé, pensant mettre leurs proies hors de portée des victimes. Mais la détermination de la population a eu raison de cette ruse : les animaux ont été localisés, et les habitants, en représailles, ont procédé à la saisie du bétail appartenant à la famille des présumés voleurs.



L'ensemble des animaux récupérés a ensuite été acheminé vers Am-Kharouma, chef-lieu de la sous-préfecture. Le colonel à la retraite Yacoub Bachar a indiqué qu'à la suite de l'intervention des forces de l'ordre, le bétail dissimulé par les auteurs du vol a également été présenté aux autorités.



L'affaire est désormais entre les mains des autorités locales compétentes, qui ont ouvert les procédures nécessaires pour établir les responsabilités et statuer sur le sort des animaux. Cet épisode illustre une fois de plus la solidarité et la vigilance communautaire qui caractérisent les populations rurales du département de Garada, face à l'insécurité pastorale qui continue de peser sur la région.