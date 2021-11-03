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المجلس العسكري الانتقالي يوفر رقما مجانيا للتواصل مع الجهات الأمنية "116"


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 3 Novembre 2021



المجلس العسكري الانتقالي يوفر رقما مجانيا للتواصل مع الجهات الأمنية "116"

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، الجنرال جيمادوم ترينا ، عن الخط٠ الأخضر الخاص بالأجهزة الأمنية وهو خط "116" مفتوح ومجاني.

وتأتي هذه المبادرة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو ، بعد أن لاحظ اختلال التوازن الأمني ​​في عموم البلاد.

أكد الفريق ركن محمد إدريس ديبي إتنو ، خلال زيارته للمديرية العامة للشرطة ، أن المجلس العسكري الانتقالي سيفتح خطاً مفتوحاً ومجانياً لصالح السكان ، مما يسهل تواصلهم مع السلطات الأمنية لتمكينهم من منع و إدانة أي شيء قد يشكل عقبة أمام حسن سير الدولة.


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