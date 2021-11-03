المجلس العسكري الانتقالي يوفر رقما مجانيا للتواصل مع الجهات الأمنية "116"



أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، الجنرال جيمادوم ترينا ، عن الخط٠ الأخضر الخاص بالأجهزة الأمنية وهو خط "116" مفتوح ومجاني.



وتأتي هذه المبادرة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو ، بعد أن لاحظ اختلال التوازن الأمني ​​في عموم البلاد.



أكد الفريق ركن محمد إدريس ديبي إتنو ، خلال زيارته للمديرية العامة للشرطة ، أن المجلس العسكري الانتقالي سيفتح خطاً مفتوحاً ومجانياً لصالح السكان ، مما يسهل تواصلهم مع السلطات الأمنية لتمكينهم من منع و إدانة أي شيء قد يشكل عقبة أمام حسن سير الدولة.