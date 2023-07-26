المعارضة السياسية تصف مهمة الميسر تشيسكيدي بـ "صفقة الورثة"



أثار مهمة الوسيط فيليكس تشيسكيدي آراء متباينة من خلال مهمته التيسيرية في تشاد ، يرى بعض القادة أنه يفتقر إلى الحياد والشفافية ، بينما يعتقد آخرون أنه جاء لدعم العملية الانتقالية. لا تزال زيارة الرئيس تشيسكيدي إلى تشاد موضع نقاش بين السياسيين التشاديين والفاعلين في المجتمع المدني.



في برنامج إذاعي على إف إم ليبرتي يوم الأحد 24 يوليو 2023 ، أبدى قادة سياسيون ومدنيون تشاديون رأيهم في مهمة الوسيط فيليكس أنطوان تشيسكيدي في تشاد. اختلفت ردود أفعال القادة باختلاف وجهات نظرهم.



علق المعارض لبنديارا من الكتلة الفيدرالية ، فإن زيارة الميسر تسمى تسهيلًا ، لكن تصريحاته لا تتوافق مع ما سمعه أو ربما لم يسمع شيئًا. لقد فوجئ بأن الميسر قال إن الجميع متفقون وأن العملية تسير على ما يرام. وبحسب قوله ، فقد سمع فيليكس تشيسكيدي عن الاتحاد في تشاد ، لكنه لم يجرؤ على طرح سؤال حول وجود أعضاء الكتلة الفيدرالية. وهو يأسف لأن الميسر قد أجرى تقييماً دون أن يكون لديه كل المعلومات. وفقا لبنديارا ، لم يأت فيليكس تشيسكيدي لتسهيل الأمر ، بل لزيارة محمد إدريس ديبي ودعمه.



يعتقد يحي ديلو جيرو بيتشي ، منسق اتحاد المعارضة ذات المصداقية (FOC) ، أن الرئيس تشيسكيدي قد وضع نفسه لصالح الدعم النشط للمجلس العسكري. وأكد ديلو أن فيليكس أنطوان عرض نفسه كميسّر لتشاد ، بينما كلف وزير التكامل الإقليمي والفرانكفونية بمناقشة معارضي العملية الانتقالية في تشاد.



واوضح ديلو ، المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا لم تدين أحداث 20 أكتوبر 2023 وبدلاً من ذلك سلطت الضوء على حالة فيضانات دون وقوع أضرار بشرية. بالنسبة له ، فشل فيليكس تشيسكيدي في قول الحقيقة ولعب دورًا متحيزًا. ويذكر أيضًا أن رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا قد وعد بإقامة منصة تجمع بين القادة السياسيين والمجتمع المدني والدينيين وغير الموقعين على الدوحة ، بالإضافة إلى تعويض أحداث 20 أكتوبر.



ويرى ديلو ، فإن المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا قد حجبت كل هذه النقاط ، وبالتالي أحبطت ديناميات الاتحاد الأفريقي. بالنسبة له ، جاء فيليكس تشيسكيدي لتبرئة الرئيس الانتقالي للسماح للاتحاد الأوروبي بتمويل الانتخابات. وينتقد حقيقة أن رئيس دولة يكذب بقوله إنه لم يقابل معارضي العملية الانتقالية في تشاد.



فيما أشار أدوم سامعين ، من ائتلاف المجتمع المدني وأعمال المواطنين واكت تاما ، أن البروتوكول الرئاسي لزيارة تشيسكيدي مرتبط بمسرحية. ويشير إلى أن فيليكس أنطوان قال بوضوح إن الفيدرالية غير مذكورة في كل إفريقيا بسبب العدد الكبير من المجموعات العرقية في تشاد التي ستطلق النار على كل منها لمصلحتها الخاصة. بالنسبة له ، فيليكس تشيسكيدي ليس ميسرا لأنه إذا كان كذلك ، فعليه أن يلعب دورًا محايدًا ، وهو ما لم يفعله وفقًا للمتحدث باسم واكت تاما.



من جانبه أكد ماكس كيمكوي ، عضو مجموعة التوفيق للممثلين السياسيين (GCAP) ورئيس حزب اتحاد الديمقراطيين من أجل التنمية والتقدم (UDP) ، على الخلط بين كلمتي "الوسيط" و "الميسر". ويوضح أن الميسر ليس وسيطًا مؤقتًا أو قاضيًا أو مدعيًا عامًا. بالنسبة له ، جاء فيليكس ليلعب دورًا غامضًا في نجامينا.



قال ماكس كيمكوي إن الميسر ، المعين من قبل المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ، يستمع عادة إلى جميع الأطراف ، ويفصل نقاط الخلاف ويقدم تقريرًا إلى الكيان المكلف ، الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا. لا يجب أن يأخذ رأيًا أو استنتاجًا ، وهو ما فعله فيليكس تشيسكيدي.