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تحالف الجبهة الجديدة يرفض بشكل قاطع اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل


Alwihda Info | Par Brahim Ali - 17 Août 2021



تحالف الجبهة الجديدة يرفض بشكل قاطع اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل

أعلن منسق الجبهة الجديدة من أجل التغيير (FNC) ، السيد يحي ديلو جيرو رفضه التام للجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل ، ووصفها بالاستبداد من خلال بيانا صحفيا قدمه بحضور زعماء الأحزاب المتحالفة.

واقترح يحي ديلو دجيرو لمنسقية أنشطة المواطنين عقد جمعية عامة على وجه السرعة والتي ستجعل من الممكن فرض قواعد جديدة للنضال وتجنب ممارسة لعبة حزب أو مجموعة من الأفراد من أجل خلق تآزر بين إجراءات المواطنين الشاملة.

وجدد التحالف عزمه على القيام بإجراءات قانونية مشتركة في المستقبل من أجل قطع الطريق أمام جميع أشكال المناورات لإدامة نظام الحزب الحاكم السابق في شكل جديد أكثر مساومة لمستقبل تشاد الديمقراطي.


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