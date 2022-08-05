Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

تشاد: انطلاق المشروع التربوي "طفل واحد، تعليم واحد" في ماو


Alwihda Info | Par Koffi Dieng - 5 Août 2022



تشاد: انطلاق المشروع التربوي "طفل واحد، تعليم واحد" في ماو

انطلق المشروع التربوي "طفل واحد ، تعليم واحد" في 25 تموز / يوليو في ماو، عاصمة ولاية كانم بحضور الوالي اللواء عثمان إبراهيم جمعة.

يهدف المشروع في المساهمة في تحسين ظروف تعليم الأطفال في الولاية.

وفي كلمته، قال المبادر بالمشروع محمد صالح موسى،و هو عضو في المجلس الوطني الانتقالي ومنسق منصة "تشاد اولا" انه تم تعيين 100 سفير ضمن الشباب.

ينتمي كل هؤلاء الشباب إلى أوجه مختلفة في المجتمع المدني. ومن أجل نجاح هذا المشروع، سيدعم كلهم منصة "تشاد أولا" من خلال زيادة الوعي بين أولياء الأمور لإرسال أبنائهم إلى المدرسة على نطاق واسع.

أخيرا، في حديثه طلب اللواء عثمان إبراهيم جمعة والي إقليم كانم، من السفراء بذل قصارى جهودهم للوصول إلى الهدف المعين: تعليم الأطفال.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/08/2022

Tchad : la CadEcom suggère un nouveau modèle économique contre la pauvreté

Tchad : la CadEcom suggère un nouveau modèle économique contre la pauvreté

Tchad : la compagnie Tchadia Airlines dissoute et mise en liquidation Tchad : la compagnie Tchadia Airlines dissoute et mise en liquidation 04/08/2022

Populaires

Tchad : Dr. Masra demande au PCMT de bien relire ses discours avant de s'exprimer

04/08/2022

École africaine de l’aviation civile : 8 tchadiens admis au concours d’entrée

04/08/2022

Tchad : Mahamat Nouri exclut un haut responsable de l'UFDD pour haute trahison

04/08/2022
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/08/2022 - Charfadine Tahir

Tchad : "aux fuyards de l’urgence, voici les vrais défis"

Tchad : "aux fuyards de l’urgence, voici les vrais défis"

Cameroun : les raisons de la visite du président Emmanuel Macron Cameroun : les raisons de la visite du président Emmanuel Macron 23/07/2022 - Paul Ella, Président du Mouvement Panafricain AFRICAN REVIVAL

ANALYSE - 03/08/2022 - Masrambaye Blaise

Tchad : Mahamat Idriss Déby, le pouvoir rassure et rend arrogant

Tchad : Mahamat Idriss Déby, le pouvoir rassure et rend arrogant

Quid de l’admission exceptionnelle au séjour Quid de l’admission exceptionnelle au séjour 03/08/2022 - Maître Fayçal Megherbi

REACTION - 01/08/2022 - Moussa Kach

Tchad : "il est temps de repenser à une nouvelle stratégie d'assainissement"

Tchad : "il est temps de repenser à une nouvelle stratégie d'assainissement"

Tchad : les motos "CMT", une nouvelle mode à N'Djamena Tchad : les motos "CMT", une nouvelle mode à N'Djamena 25/07/2022 - Martin Higdé Ndouba

© 2022 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter