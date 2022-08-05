تشاد: انطلاق المشروع التربوي "طفل واحد، تعليم واحد" في ماو



انطلق المشروع التربوي "طفل واحد ، تعليم واحد" في 25 تموز / يوليو في ماو، عاصمة ولاية كانم بحضور الوالي اللواء عثمان إبراهيم جمعة.



يهدف المشروع في المساهمة في تحسين ظروف تعليم الأطفال في الولاية.



وفي كلمته، قال المبادر بالمشروع محمد صالح موسى،و هو عضو في المجلس الوطني الانتقالي ومنسق منصة "تشاد اولا" انه تم تعيين 100 سفير ضمن الشباب.



ينتمي كل هؤلاء الشباب إلى أوجه مختلفة في المجتمع المدني. ومن أجل نجاح هذا المشروع، سيدعم كلهم منصة "تشاد أولا" من خلال زيادة الوعي بين أولياء الأمور لإرسال أبنائهم إلى المدرسة على نطاق واسع.



أخيرا، في حديثه طلب اللواء عثمان إبراهيم جمعة والي إقليم كانم، من السفراء بذل قصارى جهودهم للوصول إلى الهدف المعين: تعليم الأطفال.