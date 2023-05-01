تشاد: تثبيت الجيش لمنصب حدودي "قوي للغاية" جنوب غوري بالقرب من جمهورية أفريقيا الوسطى



قامت الهندسة العسكرية التشادية، بالتعاون مع الهندسة العسكرية الفرنسية، بتثبيت منصب حدودي قوي في محافظة لوغوني الشرقية، جنوب غوري، بالقرب من جمهورية أفريقيا الوسطى.



وأفاد العقيد فيليب دي تانوارن، قائد الفرقة المدرعة لـGTIA EDELWEISS (قائد العناصر المنتشرة في منطقة غوري)، بأن هذا العمل تم بسرعة وفاعلية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز أمن السكان وسيادة تشاد على جميع أراضيه.



تم طلب هذا المشروع من فرنسا منذ أكثر من عام لتعزيز المناطق الحدودية في مختلف أنحاء البلاد. وبحسب العقيد فيليب دي تانوارن، لا يوجد نية عدائية وراء هذه المبادرة ولا يوجد رغبة في تقويض جمهورية أفريقيا الوسطى أو محاربة المتمردين. وتعتبر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي محاولات من الأشخاص الذين لديهم نوايا سيئة لإرهاب السكان.



يشير الضابط الفرنسي إلى أن هذا العمل يختلف عن الشركات العسكرية الخاصة الموجودة في المنطقة، حيث يهدف إلى مساعدة السكان واحترامهم وعدم نهب موارد البلاد. وبالتالي، سيؤدي تعزيز المناطق الحدودية إلى تحسين أمن السكان والمساهمة في استقرار المحافظة.