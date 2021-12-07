تشاد: تعيينات بوزارة الطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية

بموجب المرسوم رقم 922/ر م ع إ/روإ/و ط م أ ج و/2021 المؤرخ 6 ديسمبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالوكالة الوطنية للأرصاد الجوية: