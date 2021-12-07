تشاد: تعيينات بوزارة الطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية

بموجب المرسوم رقم 922/ر م ع إ/روإ/و ط م أ ج و/2021 المؤرخ 6 ديسمبر 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بالوكالة الوطنية للأرصاد الجوية:
الإدارة العامة
المدير العام : السيد دانجاي داونا جول، يحتفظ بمنصبه
المدير العام النائب : السيد حامد أبكر سليمان، يحتفظ بمنصبه
إدارة تشغيل تطبيقات الأرصاد الجوية
المدير : السيد إدريس عبد الله حسن
إدارة الخدمات الإدارية والمالية
المدير ة: السيدة أمينة محمد يحيى، تحتفظ بمنصبها
إدارة صيانة شبكة الأرصاد الجوية والاعلام والاتصال
المدير : السيد صالح إبراهيم إتراب، منصب شاغر