Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

تشاد: حسين مسار يدعوا لمسيرة سلمية مناهضة لقرار وزارة التعليم العالي


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 12 Octobre 2021



تشاد: حسين مسار يدعوا لمسيرة سلمية مناهضة لقرار وزارة التعليم العالي

دعا مستشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي في التعليم العالي والبحث والابتكار السيد حسين مسار حسين إلى مسيرة سلمية لاستنكار قرار إلغاء معاينة كلية الطب بجامعة الملك فيصل للمطالبة بإقالة بياسمدا وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار.

قال مسار حسين مسار: "ادعوا كافة الناطقين باللغة العربية من شخصيات ومؤسسات وطلاب في مسيرة حاشدة للدفاع عن مكتسبات اللغة العربية في مسيرة استرداد الحقوق يوم السبت المقبل من اجل المطالبة باقالة الوزيرة واستعادة كلية الطب بجامعة فيصل وحق العربفون في مدرسة الادارة وطلب تصريح وزير الامن العام.

ونشر حسين مسار حسين عدة تصريحات ضد قرار وزارة التعليم العالي على صفحته الرسمية على فيسبوك ، ما أدى إلى الكشف عن انتقادات في نفس التصريحات.

للإشارة ، حتى الآن لم تبد أي مؤسسة عربية موقفها من قرار الوزارة ، وأشارت مصادر مسؤولة داخل الجامعة إلى أن الجامعة ستلتزم بقرار الوزارة.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/10/2021

Tchad : 120 jeunes formés en informatique à Abéché pour les vacances numériques

Tchad : 120 jeunes formés en informatique à Abéché pour les vacances numériques

Tchad : 30 filles reçoivent des bourses scolaires à Lamé Tchad : 30 filles reçoivent des bourses scolaires à Lamé 11/10/2021

Populaires

Tchad : des étudiants saisissent l’arme, la moto et le téléphone d’un agent de renseignement

11/10/2021

Tchad : mouvement de colère des étudiants à Ardep Djoumal

11/10/2021

Tchad : une nouvelle directrice nommée à la Maison de la femme

11/10/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 08/09/2021 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert technique et journaliste indépendant

Cameroun : l’enrichissement illicite préoccupe

Cameroun : l’enrichissement illicite préoccupe

Tchad : le dialogue national inclusif est-il nécessaire ? Tchad : le dialogue national inclusif est-il nécessaire ? 06/09/2021 - Martin Hidgé Ndouba

ANALYSE - 11/10/2021 - Pr Armand Leka Essomba, chef de Département de Sociologie, Université de Yaoundé I.

Cameroun : question sociale et devenir du pays

Cameroun : question sociale et devenir du pays

Richesse par habitant : après le Nigeria, la Côte d’Ivoire dépasse l’Angola Richesse par habitant : après le Nigeria, la Côte d’Ivoire dépasse l’Angola 07/10/2021 - Ilyes Zouari, Président du CERMF (Centre d'étude et de réflexion sur le Monde francophone).

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter