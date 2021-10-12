تشاد: حسين مسار يدعوا لمسيرة سلمية مناهضة لقرار وزارة التعليم العالي



دعا مستشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي في التعليم العالي والبحث والابتكار السيد حسين مسار حسين إلى مسيرة سلمية لاستنكار قرار إلغاء معاينة كلية الطب بجامعة الملك فيصل للمطالبة بإقالة بياسمدا وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار.



قال مسار حسين مسار: "ادعوا كافة الناطقين باللغة العربية من شخصيات ومؤسسات وطلاب في مسيرة حاشدة للدفاع عن مكتسبات اللغة العربية في مسيرة استرداد الحقوق يوم السبت المقبل من اجل المطالبة باقالة الوزيرة واستعادة كلية الطب بجامعة فيصل وحق العربفون في مدرسة الادارة وطلب تصريح وزير الامن العام.



ونشر حسين مسار حسين عدة تصريحات ضد قرار وزارة التعليم العالي على صفحته الرسمية على فيسبوك ، ما أدى إلى الكشف عن انتقادات في نفس التصريحات.



للإشارة ، حتى الآن لم تبد أي مؤسسة عربية موقفها من قرار الوزارة ، وأشارت مصادر مسؤولة داخل الجامعة إلى أن الجامعة ستلتزم بقرار الوزارة.