تشاد: حفل تسليم جوائز مسابقة مخصّصة للعنف الجنسي في زمن النزاعات بشرق البلاد



بمناسبة حفل تسليم جوائز مسابقة الكتابة التي نظّمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تمّ تكريم عدد من الإعلاميين تقديرًا لالتزامهم بتناول موضوع العنف الجنسي في سياق النزاعات المسلحة بكل دقّة وأخلاقيّة وحساسيّة. وتندرج هذه المبادرة ضمن فعاليات 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. وقد أُقيم الحفل يوم 12 ديسمبر 2025 في مقرّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ نجامينا.



وخلال كلمته، ذكّر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد ياويفي آدِم سيكرو، بأن هذه المبادرة تهدف إلى حشد جهود الصحفيين والسلطات والمجتمعات المحلية للعمل من أجل الحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن مكافحة العنف الجنسي ليست مسؤولية الحكومات أو المنظمات الإنسانية وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.



كما شدّد على أن العنف الجنسي أصبح يُستخدم كسلاح حرب في العديد من النزاعات، لا سيّما في القارة الإفريقية، قائلاً:



«ما يحدث حاليًا في السودان مثال صارخ على ذلك. وقد مكّنتنا مهمّتنا في شرق تشاد من الوقوف على حجم هذه الانتهاكات وضرورة التحرّك العاجل.»



وأوضح أن من الضروري دعم الناجيات وعدم وصمهن اجتماعيًا، مشيرًا إلى أنّ كل فرد يمكنه المساهمة في التخفيف من معاناتهن، ومؤكدًا أن للصحفيين دورًا محوريًا في هذا المسعى.



كما شجّع المشاركين على مواصلة التزامهم قائلاً:



«طلبنا منكم هذه المرّة عملاً تحريريًا، لكن بوسعكم الذهاب أبعد من ذلك. فالتقارير الميدانية، والشهادات، وروايات الضحايا ضرورية لكشف حقائق كثيرًا ما تُخفى.»



من جهته، أشاد رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين، السيد عباس محمود طاهر، بأهمية هذه المبادرة المشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدًا أن الكرامة الإنسانية تبقى في صميم كل الأزمات، وأن هذه المسابقة تتجاوز كونها مجرّد منافسة صحفية.

وقال:



«إنها عمل من أعمال الذاكرة، ونضال ضد الصمت، والتزام أخلاقي تجاه الناجيات.»



وشدّد رئيس الاتحاد على حساسية الموضوع، داعيًا الصحفيين إلى أعلى درجات المهنية والمسؤولية، مضيفًا:



«كل كلمة يجب أن تُوزن، وكل جملة تستوجب مسؤولية.»



كما ذكّر بأن العنف الجنسي في زمن النزاعات يُعدّ انتهاكًا بالغ الخطورة، وله عواقب جسيمة على الضحايا وأسرهن ومجتمعاتهن، مشيدًا بشجاعة الصحفيين الذين اختاروا معالجة هذا الموضوع الصعب، قائلاً:



«إنّ الكتابة في هذا المجال خيار أخلاقي قبل كل شيء.»



وحيّا السيد عباس محمود طاهر الفائزين، مؤكدًا أن أعمالهم تعكس صحافة تشادية جادة، مستقلة، وتحمل روح التغيير.



ومن جانبها، عبّرت المشاركة عائشة علي عن امتنانها العميق للجنة الدولية للصليب الأحمر لتسليط الضوء على موضوع غالبًا ما يتم تجاهله، قائلة:



«لم تُكلّفونا بموضوع فقط، بل حمّلتمونا مسؤولية حمل صوت الناجيات، ونقل شجاعتهن، والدفاع عن كرامتهن.»



كما شكرت أعضاء لجنة التحكيم على دقّتهم وخبرتهم في اختيار الفائزين، مؤكدة — نيابةً عن جميع المشاركين — التزامهم وامتنانهم للجنة الدولية للصليب الأحمر وشركائها، ولكل من يساهم في مكافحة العنف الجنسي في سياق النزاعات.