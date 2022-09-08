تشاد: الرابطة الإقليمية لدعاة وطلاب كانم تمد يد العون إلى ضحايا ماو إذ سلمت في ال30 من شهر أغسطس الجاري بعض المواد الغذائية والمعدات لضحايا الكوارث في منطقة بوزونجا.
تشمل مجموعات المواد حصائر وأكياس نوم كما تحتوي على الصابون والغلايات وبعض الأطعمة. وقدمت الرابطة هذه المجموعات إلى 20 مستفيداً تضرروا من الفيضانات التي دمرت منازلهم.
وضح ممثل الرابطة الإقليمية لدعاة وطلاب كانم، موسى مصطفى، أن هذا التبرع من تمويل الرابطة نفسها كما يطلب من ذوي النوايا الحسنة والمنظمات الإنسانية مساعدة المتضررين من الفيضانات.
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TCHAD
تشاد: دعاة وطلاب كانيم يساعدون ضحايا الفيضانات
Alwihda Info | Par Koffi Dieng - 8 Septembre 2022
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