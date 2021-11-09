تشاد: رئيس الجمهورية يتسلم رسالة من رئيس غينيا الاستوائية



استقبل صباح اليوم فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو ، بالقصر الرئاسي السيد لياندرو إيبانغ ميكو أنغيه سفير غينيا الاستوائية لدى البلاد الذي حمل رسالة شفهية من رئيس بلاده إلى نظيره التشادي رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو



العلاقات الثنائية بين البلدين و الأخوية بين رئيسي البلدين ودعم تشاد وتشجيع رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو من طرف نظيره رئيس جمهورية غينيا الاستوائية على جهوده المكثفة من أجل انعقاد الحوار الوطني الشامل ولم شمل أبناء تشاد ، بغية البناء والتعمير هو أهم ما حملته الرسالة الشفهية لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودوروا أوبياغيما ، التي حملها سفير بلاده لدى تشاد لياندرو إيبانغ ميكو أنغيه ، وخلال اللقاء تناول الطرفان مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وصرح السفير لياندرو إيبانغ ميكو أنغيه سفيرغينيا الاستوائية لدى البلاد بأن الرسالة الشفهية التي حملها من رئيس بلاده لنظيره التشادي تضمنت عددا من الاهتمامات المشتركة كالأمن والاستقرار والسلام في أفريقيا المركزية ، بالإضافة إلى تهنئة رئيس المجلس العسكري الانتقالي على جهوده الرامية إلى إقامة الحوار الوطني الشامل الذي سيضم جميع فئات التشاديين من دون استثناء، لأن مثل هذا الحوارالوطني سيضمن للتشادين السلام والاستقرار ولتشاد التقدم والازدهار، واوضح سفير غينيا الاستوائية أن الحوار الوطني الشامل في تشاد سيكون مثالا ليس في دول أفريقيا المركزية فحسب بل في القارة السمراء عموما.