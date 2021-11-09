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TCHAD

تشاد: مستشار في المجلس الوطني الانتقالي يحذر من المجاعة


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 9 Novembre 2021



تشاد: مستشار في المجلس الوطني الانتقالي يحذر من المجاعة

حذر المستشار الوطني للمجلس الوطني الانتقالي السيد جيمي كليما باغاو ، في 8 نوفمبر من حدوث مجاعة تهدد تشاد في أعقاب سوء قياس الأمطار أو فيضانات هذا العام ، وتحدث خلال استجواب وزير المالية والميزانية في قصر الديمقراطية.

وصرح جيمي كليمان باغاو "لدينا ، على عتبة بابنا ، مجاعة نسبة لاختلال الحصاد جيدًا وبالنظر إلى ما يحدث. قال المستشار يجب أن نتحرك بشكل عاجل لأنه على الأرض أمر خطير يجب ألا ننتظر حتى يونيو قبل أن نأتي لمساعدة سكاننا".

وأما من جاتب الحكومة الانتقالية أكد وزير المالية والميزانية ، طاهر حامد نقلين ، اتخاذ إجراءات لاحتواء الموقف.

وفي السياق نفسه أطلق رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، محمد إدريس ديبي ، نداء رسميًا إلى المجتمع الدولي من أجل زيادة التعبئة لصالح إفريقيا بشكل عام ، وبلدان الساحل التي تواجه تحديات متعددة تؤدي إلى تفاقم المعاناة. من السكان.

وضعت تشاد خارطة طريق لتجسيد عضويتها والتزامها الذي يهدف بحلول عام 2030 إلى تحرير تشاد من الجوع وسوء التغذية من خلال الاستثمارات من خلال : 

- تعزيز قدرة الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر عرضة للأزمات والكوارث ؛ 
- تعزيز النظم الغذائية المغذية والصحية للجميع ؛ 
- تعزيز تمكين الشباب والنساء في النظم الغذائية


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