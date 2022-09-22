تعيين بالوزارة المنتدبة لدى رئاسة المجلس المكلفة بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب

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بموجب المرسوم رقم 2972/رم ع إ/روإ/و م ر م م د و م ق ض ح/2022 المؤرخ في 14 سبتمبر 2022 تم تعيين الضباط السامين بقوات الدفاع والأمن الآتية أسماؤهم في مناصب المسؤولية بالقيادة العامة لأركان الجيش:



وحدة مجموعات مكافحة الارهاب الخاصة



النائب الأول لقائد الوحدة : العميد تجاني إسماعيل صقر، ره : 92721370 ، خلفا للعميد بحر الدين سليمان أحمد، ره : 20064862، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى



النائب الثاني لقائد الوحدة : العميد موسى النور داؤود، ره : 07030446، خلفا للعميد صالح عبد الرحيم آدم، ره : 07027637، الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى