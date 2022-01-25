رئيس الجمهورية يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية



رقية الرياضة في تشاد والدفع بها نحو الامام هو محور هذا اللقاء الذي جرى صباح اليوم بالقصر الرئاسي حيث استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية إدريس دكوني أدكير وبرفقته أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الرياضية.



لقاء يعكس اهتمام فخامته بتطوير الرياضة في تشاد. وقد اعلن رئيس الجمهورية عن رغبته جليا في أحداث نقلة نوعية في الرياضة خلال ختام فعاليات المنتدى الوطني للشباب حيث أكد ان العام ٢٠٢٢ سيكون عام الرياضة في تشاد. لذلك يندرج هذا اللقاء في ترجمة هذه الرغبة إلى واقع من خلال بلورة رؤية فخامته مع اللجنة الأولمبية التي تقع على عاتقها تطوير الرياضة في تشاد. وخلال اللقاء اطلع رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية رئيس الجمهورية على برنامجهم للمرحلة القادمة و أن اللجنة تأمل في ان تتلقى تعليمات فخامته فيما يتعلق برؤيته للنهوض بالرياضة. وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية أن رئيس الجمهورية أعطى توجيهات لوزير الشباب وترقية الرياضة ومستشاره في الرياضة للعمل فيما يتعلق بتطوير الرياضة في أقرب وقت ممكن.



إدريس دكوني أدكير انتخب على رأس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية مؤخرا وأكد جاهزية اللجنة الأولمبية للعمل من اجل نهضة الرياضة التشادية بجميع انواعها وفقا لرؤية رئيس الجمهورية.