زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى تشاد

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليوم الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ إلى تشاد في إطار زيارة رسمية تندرج في إطار علاقات الاخوة والصداقة بين الرئيسين والعلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين الجارين والشقيقين تشاد والسودان.



وقد استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي اتنو رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان بالقصر الرئاسي، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية استعرضا خلالها علاقات التعاون الثنائية المتميزة التي تربط البلدين. وتناولا جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.



تربط البلدين اواصر تاريخية وتجمع الشعبين التشادي والسوداني علاقات أزلية.



وشهدت هذه العلاقات في الآونة الأخيرة تطورا كبيرا عبر تبادل الزيارات الرسمية وإبرام الاتفاقيات وتنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم مصلحة البلدين. وهناك مشروعات ترمي الى ربط البلدين اقتصاديا وتجاريا من بينها مشروع الألياف الضوئية ومشروع السكة حديد لربط انجمينا بميناء بورتسودان مما سيسهم في تسهيل الحركة التجارية ومرور السلع من وإلى السودان وفك العزلة عن تشاد وربطها بالعالم الخارجي. ويسعى البلدان إلى زيادة حجم التجارة البينية وفتح مجالات الاستثمار المختلفة. وقد أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني بعمق العلاقات بين البلدين مثمنا دور تشاد في دعم الاستقرار في السودان مستشهدا بدور تشاد كضامن في إتمام اتفاقية جوبا للسلام في السودان معبرا عن امتنانه للحكومة والشعب على استضافة اللاجئين شاكرا في الوقت نفسه كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال له وللوفد المرافق له.



تشاد والسودان يمران بوضع سياسي مماثل فكلا البلدين يشهد فترة انتقالية لذلك كان الملف السياسي خاصة نجاح الفترة الانتقالية في البلدين وصولا إلى انتخابات سلمية وهادئة كان على طاولة المباحثات بين الرئيسين.



الملف الامني ايضا كان له نصيب في هذه المباحثات فالبلدان يتقاسمان حدودا مشتركة وقد أنشأ قوة مشتركة لتأمين حدود البلدين وضمان أمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وأكد عبدالفتاح البرهان أنه اطلع رئيس المجلس العسكري الانتقالي على الوضع في السودان وأنهما تناولا الوضع الاقليمي والدولي واتفقا على تنسيق المواقف خاصة حيال التهديدات الأمنية على الحدود في ليبيا وأفريقيا الوسطى.



العلاقات التشادية السودانية قديمة ومتجددة ويسعى البلدان إلى تطويرها وتعزيزها وتأتي زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق اول عبدالفتاح البرهان إلى تشاد في هذا السياق. وهي زيارة مهمة بالنظر إلى حجم التحديات التي يواجهها البلدان على رأسها نجاح الفترة الانتقالية في كلا البلدين لذلك كانت الزيارة سانحة للرئيسين للتباحث وتبني مواقف مشتركة ورؤى موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.