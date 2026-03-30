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Tchad : une fillette atteinte d’une masse au cou admise au CHU La Renaissance


Alwihda Info | Par Alwihda - 30 Mars 2026



Tchad : une fillette atteinte d’une masse au cou admise au CHU La Renaissance
La petite fille qui souffre d’une masse inhabituelle au niveau du côté droit du cou est admise au centre hospitalier universitaire la renaissance, informe le ministère de la Santé, ce 30 mars 2026.

Le directeur général du CHU la renaissance et son équipe sont à pied d’œuvre pour réaliser les examens nécessaires afin de déterminer la maladie et les possibilités de la prise en charge.

L’équipe médicale dit bénéficier de l’appui des autorités sanitaires pour une meilleure prise en charge sanitaire de la patiente.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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