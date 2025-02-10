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صحيفة الأنوار تختتم دورة تدريبية حول الإعلام الإلكتروني وأخلاقيات المهنة في تشاد


Alwihda Info | Par سودة شرف الدين مهاجر - 9 Février 2025



صحيفة الأنوار تختتم دورة تدريبية حول الإعلام الإلكتروني وأخلاقيات المهنة في تشاد

اختتمت صباح اليوم الأحد 9 فبراير 2025 صحيفة الأنوار الإلكترونية الدورة التدريبية التي نظمتها لصالح 35 صحفياً، وذلك بتمويل من منظمة "لست وحدك" للأعمال الخيرية والإنسانية في تشاد. استمرت الدورة من 8 إلى 9 فبراير 2025، وأقيمت في قاعة الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد تحت عنوان "وسائل الإعلام الإلكترونية بين الضمير الإنساني وأخلاقيات المهنة".

في اليوم الثاني من الدورة، ألقى الدكتور عبدالله يعقوب بخاري محاضرة بعنوان "وسائل الإعلام الإلكترونية بين حرية الصحافة وواجبات المهنة"، حيث تناول أهمية هذه الدورة للصحفيين في تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز قدراتهم الصحفية. كما ألقى رئيس اتحاد مؤسسات دعم اللغة العربية، الدكتور حسب الله مهدي فضله، مداخلة حول أهمية التكوين المستمر في مجال الإعلام.

من جانبه، قدم الدكتور محمد الأمين أحمد محمد الخطيب محاضرة حول النهج الأكاديمي وأخلاقيات الصحفي الناجح، مؤكداً على ضرورة التزام الصحفيين بالعدل والحياد واحترام أخلاقيات المهنة الصحفية.

شهد الحفل الختامي حضور عدد من المدراء والدكاترة المحاضرين، حيث تم تكريمهم بشهادات تقديرية مقدمة من منظمة "لست وحدك" للأعمال الخيرية والإنسانية في تشاد. ومن بين المكرمين:
🔹 الدكتور محمد الأمين مهدي فضله،
🔹 مدير مستشفى الجامعة الملك فيصل بتشاد، الشيخ حبيب طاهر أحمد،
🔹 المهندس فيصل حسن حسين أبكر، ممثل تجمع أبناء تشاد.

اختتم الحفل بكلمة شكر من رئيس صحيفة الأنوار، عيسى أبكر موسى، الذي أعرب عن امتنانه لمنظمة "لست وحدك" على دعمها لهذه المبادرة. تلا ذلك توزيع الشهادات على المشاركين، بالإضافة إلى تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وفي الختام، تم التقاط صورة جماعية تخليداً لهذه الفعالية.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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