علي كلوتو تشايمي يصبح نائبا لرئيس برلمان الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا



النائب السابق والمستشار الحالي للمجلس الوطني الانتقالي (CNT) ، علي كلوتو تشايمي ، تم انتخابه في 9 نوفمبر 2021 نائبًا لرئيس برلمان الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا ، وكما أصبح محمد صالح موسى وكاتيا جنفون ، عضوان في المجلس الوطني الانتقالي ، نائبين في برلمان الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا ، ليحلوا محل النواب المنتهية ولايتهم.



عقب انتخابه صرح قائلاً : "لقد تأثرت كثيراً بالمهمة الموجهة إلي اليوم وأود أن أشكر بإخلاص السلطات العليا في بلدي". وأضاف علي كولوتو تشايمي "المهمة ثقيلة نحتاج إلى دعم كل التشاديين".



يضم برلمان الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا 30 نائبًا بمعدل خمسة لكل دولة عضو.