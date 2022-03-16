لجنة موحدة تمثل الحركات العسكرية في مفاوضات السلام



اتفق ممثلو الحركات العسكرية في الدوحة على تشكيل لجنة مشتركة وموحدة تمثلهم ، في مفاوضات السلام ، تم تعيين أربعة عشر شخص يمثلون ٢٤ حركة عسكرية بالإضافة إلى مراقب من المجتمع المدني ليس له صوت ومترجم. المجموع ١٦ شخص للتفاوض مع الحكومة في الجلسة التفاوضية التي تنطلق يوم السبت ١٩ مارس.



قائمة بأسماء اللجنة الموحدة للتفاوض مع الطرف الحكومي (منقول من موقع رفيق انفو) :



الرئاسة :

آدم يعقوب رئيسا للجنة

إبراهيم أحمد FACT : نائبا

عبد الله شيدي FNDJT نائب ثالث

محمد اقري هالي UFR

جيدوبوم سابوم MPRD



لجنة الإعلام :

عثمان حسين UFDD

قاسم شريف CCSMR

تأكيدا اندولاسيم FPL

عبد القادر UFCD



المقررون:

نيني احمير ADR

عبد السلام قندجابا CNDR

لي ACTUS

عبد المنان خطاب FSR



المستشارون:

نصر الدين ابو نصر