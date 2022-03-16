Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

لجنة موحدة تمثل الحركات العسكرية في مفاوضات السلام


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 17 Mars 2022



لجنة موحدة تمثل الحركات العسكرية في مفاوضات السلام

اتفق ممثلو الحركات العسكرية في الدوحة على تشكيل لجنة مشتركة وموحدة تمثلهم ، في مفاوضات السلام ، تم تعيين أربعة عشر شخص يمثلون ٢٤ حركة عسكرية بالإضافة إلى مراقب من المجتمع المدني ليس له صوت ومترجم. المجموع ١٦ شخص للتفاوض مع الحكومة في الجلسة التفاوضية التي تنطلق يوم السبت ١٩ مارس.

قائمة بأسماء اللجنة الموحدة للتفاوض مع الطرف الحكومي (منقول من موقع رفيق انفو) :

الرئاسة :
آدم يعقوب رئيسا للجنة
إبراهيم أحمد FACT : نائبا
عبد الله شيدي FNDJT نائب ثالث
محمد اقري هالي UFR
جيدوبوم سابوم MPRD

لجنة الإعلام :
عثمان حسين UFDD
قاسم شريف CCSMR
تأكيدا اندولاسيم FPL
عبد القادر UFCD

المقررون:
نيني احمير ADR
عبد السلام قندجابا CNDR
لي ACTUS
عبد المنان خطاب FSR

المستشارون:
نصر الدين ابو نصر


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/03/2022

Tchad : tous les magistrats de Mao priés de regagner N’Djamena

Tchad : tous les magistrats de Mao priés de regagner N’Djamena

Tchad : les magistrats annoncent un arrêt de travail général Tchad : les magistrats annoncent un arrêt de travail général 16/03/2022

Populaires

Pré-dialogue de Doha : nouveau report de 48 heures

16/03/2022

Tchad : un incendie calcine deux bus de transport à Abéché

16/03/2022

Tchad : la police appréhende 15 malfaiteurs dans une opération à N’Djamena

16/03/2022
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 10/03/2022 - Yana Abdoulaye

Tchad : 8 mars 2022, une fête à deux visages

Tchad : 8 mars 2022, une fête à deux visages

Tchad : ​"notre seul ennemi c’est l’injustice et non pas un pays étranger et son drapeau" Tchad : ​"notre seul ennemi c’est l’injustice et non pas un pays étranger et son drapeau" 27/02/2022 - Dr. Succes Masra

ANALYSE - 16/03/2022 - Masrambaye Blaise

Tchad : attention, le MPS revient au galop!

Tchad : attention, le MPS revient au galop!

Tchad : L'échec de l'énergie made in Chad au coeur de la transition (Sidick Mahamat Kossi) Tchad : L'échec de l'énergie made in Chad au coeur de la transition (Sidick Mahamat Kossi) 12/03/2022 - Info Alwihda

REACTION - 13/11/2021 - Info Alwihda

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc"

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc"

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend 04/06/2021 - Info Alwihda

© 2022 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter