لجنة موحدة تمثل الحركات العسكرية في مفاوضات السلام

اتفق ممثلو الحركات العسكرية في الدوحة على تشكيل لجنة مشتركة وموحدة تمثلهم ، في مفاوضات السلام ، تم تعيين أربعة عشر شخص يمثلون ٢٤ حركة عسكرية بالإضافة إلى مراقب من المجتمع المدني ليس له صوت ومترجم. المجموع ١٦ شخص للتفاوض مع الحكومة في الجلسة التفاوضية التي تنطلق يوم السبت ١٩ مارس.
قائمة بأسماء اللجنة الموحدة للتفاوض مع الطرف الحكومي (منقول من موقع رفيق انفو) :
الرئاسة :
آدم يعقوب رئيسا للجنة
إبراهيم أحمد FACT : نائبا
عبد الله شيدي FNDJT نائب ثالث
محمد اقري هالي UFR
جيدوبوم سابوم MPRD
لجنة الإعلام :
عثمان حسين UFDD
قاسم شريف CCSMR
تأكيدا اندولاسيم FPL
عبد القادر UFCD
المقررون:
نيني احمير ADR
عبد السلام قندجابا CNDR
لي ACTUS
عبد المنان خطاب FSR
المستشارون:
نصر الدين ابو نصر