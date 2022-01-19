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TCHAD

مبررات إقصاء جبهة الوفاق من أجل التغيير بتشاد (FACT) عن الحوار العسكري بالدوحة


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 19 Janvier 2022



مبررات إقصاء جبهة الوفاق من أجل التغيير بتشاد (FACT) عن الحوار العسكري بالدوحة

ألمح رئيس المجلس العسكري الانتقالي فريق أول محمد إدريس ديبي انتو خلال لقائه مع قناة الجزيرة إلى أسباب استبعاد جبهة الوفاق من أجل التغيير بتشاد من الحوار وفقا له أن فاكت هي المتهم الأول في مقتل الرئيس الراحل مشير تشاد مؤكدا أن الملف في يد القضاء التشادي سيخرج النتيجة عما قريب.

ردا على سؤال حول التحقيقات الأمنية في ظروف اغتيال المشير إدريس ديبي انتو ، أوضح رئيس المجلس العسكري الانتقالي فريق أول محمد إدريس ديبي بأن المسؤول الأول في اغتيال المشير إدريس ديبي هو حركة فاكت لذا قرر المجلس العسكري الانتقالي متابعة المسألة قضائية ، مضيفا بالفعل أصبح الملف في مدعي الجمهورية الذي بدوره استجوب عدد من الضباط المحاطين لديبي قبل وفاته.

وأكد رئيس المجلس العسكري أن القضاء التشادي أوشك على إنهاء الإجراءات القضائية حول الاغتيال وسنرى النتيجة عما قريب على حد تعبيره .

هذا ونشير بأن اللجنة الخاصة المكلفة بمشاركة العسكريين والسياسيين في الحوار لم تلمس ملف جبهة الوفاق من أجل التغيير بتشاد (فاكت) بحجة أنها طرف في جريمة كبرى على حد تلميحات الرئيس محمد إدريس ديبي.

وفي ذات السياق شجبت جبهة الوفاق من أجل التغيير بتشاد (فاكت) صمت اللجنة الخاصة المكلفة بمشاركة العسكريين والسياسيين في قضيتها حيث تم تهميشها مما أدى إلى سحب ضمان مشاركتها في الحوار.


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