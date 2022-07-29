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وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي/تعيينات


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Juillet 2022



وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي/تعيينات

بموجب المرسوم رقم 2278/ر م ع ا/روا/و ا ت ت ت د/2022 المؤرخ في 29 يوليو 2022، تم تعيين الشخصيتين الآتيان اسماهما في منصبي المسؤولية التالية بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي:

الأمانة العامة:
الأمين العام: السيد محمد شايب براهيم خلفا للسيد وردوقو محمد آريم الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.

الأمينة العامة النائبة: السيدة أم قجة داوود سماعين خلفا للسيدة رويومتا مادينقي التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى.



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