وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي/تعيينات

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بموجب المرسوم رقم 2278/ر م ع ا/روا/و ا ت ت ت د/2022 المؤرخ في 29 يوليو 2022، تم تعيين الشخصيتين الآتيان اسماهما في منصبي المسؤولية التالية بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي:



الأمانة العامة:

الأمين العام: السيد محمد شايب براهيم خلفا للسيد وردوقو محمد آريم الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى.



الأمينة العامة النائبة: السيدة أم قجة داوود سماعين خلفا للسيدة رويومتا مادينقي التي استدعيت لشغل وظيفة أخرى.