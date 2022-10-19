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وزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي/حفل تنصيب


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Octobre 2022



وزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي/حفل تنصيب

قام الوزير الأمين العام للحكومة، المكلف بتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة والعلاقات مع المؤسسات الكبرى للجمهورية بتنصيب معالي السفير محمد صالح النظيف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، وذلك تنفيذاً للمرسوم رقم 0003/ر ف ا/2022 المؤرخ في 14 أكتوبر 2022 القاضي بتشكيل الحكومة الانتقالية.
وجرت مراسم الحفل اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحا في مقر وزارة الشؤون الخارجية الكائن بحي قًرْدولي. وحضر الحفل بعض من كوادر الأمانة العامة للحكومة ووزارة الشؤون الخارجية وشخصيات بارزة أخرى.

وانتهت مراسم حفل التنصيب بالتوقيع على المحاضر.


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