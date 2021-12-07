وزير الخارجية التشادي في زيارة عمل إلي روسيا



وصل وزير الخارجية التشادي شريف محمد زين إلى موسكو العاصمة الروسيةيوم الاثنين ٦ ديسمبر الجاري وذلك في إطار زيارة عمل تستغرق 48 ساعة.



استقبل السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية تشاد لدى روسيا الاتحادية محمود آدم بشير وزملاؤه الدبلوماسيين الأفارقة المعتمدين لدى موسكو.



يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف غدا مع نظيره التشادي شريف محمد زين.



وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنه "من المقرر دراسة مسائل العلاقات الروسية التشادية ، وبحث تكثيف التفاعل الثنائي ، وتعزيز الحوار السياسي والعلاقات التجارية والاقتصادية".



وسيتعمق التبادل على جدول الأعمال الدولي والإقليمي مع التركيز على حل النزاعات في القارة الأفريقية ، وكذلك تعزيز الجهود لمواجهة التهديد الإرهابي في منطقة بحيرة تشاد والمنطقة الصحراوية والساحل.



وقالت السيدة زاخاروفا ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "أن زيارة شريف محمد زين القادمة ستسهم في توسيع التعاون متبادل المنفعة بين بلدينا".