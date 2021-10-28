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INTERNATIONAL

​أردوغان "مستعد" لتطوير التعاون العسكري مع تشاد


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 28 Octobre 2021


​أردوغان "مستعد" لتطوير التعاون العسكري مع تشاد
​أردوغان "مستعد" لتطوير التعاون العسكري مع تشاد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 أكتوبر خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الزيارة الرسمية لرئيس المجلس العسكري التشادي التشادي "نحن مستعدون لتطوير تعاوننا مع تشاد في المجالات العسكرية والدفاعية والأمنية"

وتابع "نريد أن نرى تشاد من بين الشركاء الرئيسيين لبلدنا في إفريقيا" وأشار أردوغان إلى أن تشاد "تحارب في وقت واحد المنظمات الإرهابية وجماعات المعارضة المسلحة".  

وأكد أن جمهورية تشاد ، التي تولت رئاسة مجموعة دول الساحل الخمس وتجمع دول الساحل والصحراء ، لها دور مهم في منطقته بإمكانيات كبيرة.

افتتح الرئيس أردوغان المؤتمر الصحفي المشترك في المجمع الرئاسي بنقل تعازيه للشعب التشادي ورحمة الله للرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو الذي فقد حياته.



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