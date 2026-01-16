Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Le Tchad dénonce des incursions armées soudanaises et promet une riposte ferme


Alwihda Info | Par Alwihda - 16 Janvier 2026


Le Gouvernement de la République du Tchad a informé l’opinion nationale et internationale de graves violations de son territoire par des éléments armés des Forces de Soutien Rapide (FSR), engagés dans le conflit interne soudanais. Selon le communiqué officiel, ces groupes ont franchi illégalement la frontière et mené une opération armée sur le sol tchadien, ciblant à la fois les Forces de Défense et de Sécurité ainsi que des civils dans l’Est du pays.


Les autorités tchadiennes soulignent qu’il ne s’agit pas d’un acte isolé. Depuis le déclenchement de la crise soudanaise, plusieurs incursions similaires ont été enregistrées, entraînant des pertes humaines et d’importants dégâts matériels. Le gouvernement a également relevé de multiples violations de l’espace aérien tchadien par les forces armées soudanaises.

Ces agressions, qualifiées d’atteintes graves, manifestes et répétées à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale, ont coûté la vie à sept soldats tchadiens tombés au champ d’honneur, fait plusieurs blessés et occasionné des destructions matérielles.

Le Gouvernement du Tchad a condamné avec la plus grande fermeté ces incursions préméditées. Il a rappelé que, depuis le début du conflit soudanais, le pays observe une stricte neutralité, fondée sur son attachement à la paix, à la stabilité régionale et au respect du droit international. Le Tchad réaffirme n’appartenir à aucun camp du conflit et prévient qu’il ne tolérera en aucun cas l’exportation d’une guerre soudano-soudanaise sur son territoire.

Dans ce cadre, le gouvernement met solennellement en garde, pour la dernière fois, les auteurs de ces attaques ainsi que leurs commanditaires. Toute nouvelle tentative d’agression, de provocation ou de violation du territoire tchadien, quelle qu’en soit l’origine, fera l’objet d’une riposte immédiate, vigoureuse et implacable, conformément aux lois de la République et aux dispositions du droit international.

Par ailleurs, les autorités tchadiennes exigent des autorités soudanaises qu’elles cessent immédiatement toute propagande ou diffusion de messages visant à attiser des conflits intercommunautaires au Tchad. Elles appellent également les parties belligérantes soudanaises à faire preuve de responsabilité et à s’engager sincèrement dans un processus crédible de cessation des hostilités et de règlement pacifique de leur différend.

Le Gouvernement invite enfin les citoyens tchadiens à la retenue, à la vigilance et au discernement. Il met sévèrement en garde contre toute tentative de manipulation de l’opinion publique, de diffusion de fausses informations, de propagande partisane ou d’incitation à la haine communautaire, notamment sur les réseaux sociaux. Toute personne impliquée dans de tels actes sera poursuivie devant les juridictions compétentes.

Le Gouvernement de la République du Tchad a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des militaires tombés pour la défense de la Patrie, exprimé sa solidarité aux blessés et leur souhaité un prompt rétablissement. Il rassure enfin que la situation est sous contrôle et que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité du territoire national et la protection des populations.


