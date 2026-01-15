Alwihda Info
INTERNATIONAL

Diplomatie et Spiritualité : Le Président sénégalais scelle une alliance stratégique avec les Émirats avant son recueillement à La Mecque


Alwihda Info | Par - 16 Janvier 2026


Après un séjour fructueux à Abu Dhabi placé sous le signe de la durabilité et de la gestion mondiale de l'eau, le Président de la République a effectué une escale spirituelle à La Mecque. Un voyage qui allie enjeux climatiques globaux et prières pour la stabilité nationale.


Diplomatie et Spiritualité : Le Président sénégalais scelle une alliance stratégique avec les Émirats avant son recueillement à La Mecque



 

Le périple international du Chef de l'État touche à sa fin sur une note de haute intensité diplomatique et de dévotion. Ce jeudi 15 janvier 2026, avant son retour au Sénégal, le Président a tenu à dresser le bilan d'une mission qui place le pays au centre de l'agenda climatique mondial.




Un leadership mondial sur la question de l'eau


À Abu Dhabi, dans le cadre de la Sustainability Week, le Sénégal a réaffirmé son rôle de leader sur les questions environnementales. Le point d'orgue de cette visite a été la préparation de la Conférence des Nations Unies sur l’Eau, que le Sénégal et les Émirats arabes unis coorganiseront en 2026.

 

Lors de son allocution, le Président a porté un plaidoyer fort : l’eau ne doit plus être un simple sujet technique, mais une priorité de la sécurité collective.

 

« L’eau est au cœur de la dignité humaine et doit désormais occuper une place centrale dans l’action climatique mondiale », a-t-il déclaré, soulignant la convergence de vues avec son homologue émirati, Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan.




De la diplomatie à la Oumra : Un temps de recueillement


Fidèle à ses convictions, le Président a conclu son voyage par une étape à La Mecque pour accomplir la Oumra. Loin du tumulte des sommets internationaux, ce moment de recueillement a été l'occasion pour le Chef de l'État de formuler des vœux pour la Nation.

Il a prié pour :

  • La paix et la stabilité du Sénégal.

  • La cohésion nationale, pilier de la démocratie sénégalaise.

  • La prospérité pour les générations futures.




Vers les sommets de 2026


Cette mission à Abu Dhabi marque le début d'une dynamique stratégique "tournée vers l'avenir". Les échanges ont permis de poser les jalons des prochaines échéances de Dakar et d'Abu Dhabi, présentées comme des "tournants décisifs" pour apporter des solutions concrètes aux défis du développement durable.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


