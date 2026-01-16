Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
INTERNATIONAL

1,3 million de réfugiés : Le Tchad dénonce l’insuffisance des financements internationaux


Alwihda Info | Par Alwihda - 16 Janvier 2026


​Le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu en audience le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, Barham Ahmed Salih, pour échanger sur la situation des réfugiés au Tchad.


Premier pays d’accueil de réfugiés en Afrique avec environ 1,3 million de personnes déplacées, le Tchad supporte une charge humanitaire, financière et sécuritaire considérable. Le Haut-Commissaire a salué la solidarité du gouvernement tchadien et des populations hôtes envers les réfugiés, notamment soudanais, centrafricains, nigérians et camerounais, après avoir visité les camps à l’est du pays.

Le Chef de l’État a toutefois dénoncé l’insuffisance des financements internationaux face à l’ampleur des besoins, soulignant que dans certaines provinces de l’Est, les réfugiés représentent jusqu’à 44 % de la population. Il a plaidé pour un changement d’approche, privilégiant un appui structurel aux infrastructures de l’État plutôt qu’une assistance d’urgence ponctuelle.

La relocalisation des camps proches des frontières, jugés à risque, ainsi que la faible représentation des cadres tchadiens au sein du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ont également été évoquées. Les échanges, qualifiés de francs et directs, se sont conclus par un appel à un engagement international plus équilibré et durable en faveur du Tchad.


