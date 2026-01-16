Alwihda Info
TCHAD

Tchad : passation de charges au FER, vers un entretien routier durable et performant


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 16 Janvier 2026


La cérémonie de passation de charges entre le directeur général entrant et sortant du Fonds d'Entretien Routier (FER) s'est déroulée ce vendredi 16 janvier 2025, en présence des agents de l'institution et du représentant du ministère de tutelle.


Tchad : passation de charges au FER, vers un entretien routier durable et performant

La cérémonie de passation de charges entre le directeur général entrant et sortant du Fonds d’Entretien Routier (FER) s'est déroulée ce vendredi 16 janvier 2025, en présence des agents de l’institution et du représentant du ministère de tutelle. Dans son allocution, le directeur général sortant, Dr Abdelkerim Souleymane Terio, a dressé un bilan de son mandat, mettant en avant les efforts consentis pour l’amélioration de l’entretien des infrastructures routières malgré un contexte économique contraignant.

Selon lui, une amélioration significative des prévisions budgétaires a été constatée sur le plan financier. "De 35 milliards de francs CFA en 2023, le Fonds est passé à 45,9 milliards en 2026, alors que les comptes bancaires du FER étaient presque tous négatifs à notre arrivée. Aujourd'hui, nous laissons un solde positif de plus de 11.025.638.736 CFA, signe d'une gestion saine et prudente. À cela s'ajoute l'apurement de plus de 8 milliards de francs CFA de dettes." Par ailleurs, Dr Abdelkerim Souleymane Terio a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités et à ses collaborateurs pour l’accompagnement dont il a bénéficié tout au long de sa mission à la tête du FER.

Dans son discours de prise de fonction, le directeur général entrant, Abdoulaye Affadine, tout en appelant à une collaboration étroite de l’ensemble du personnel afin de relever les défis liés à l’entretien des routes, a salué les efforts et les sacrifices consentis par son prédécesseur, avant de s'engager à poursuivre les actions en faveur d’un réseau routier durable et performant.

Abdoulaye Affadine a également souligné la difficulté de la tâche au regard de l'immensité des besoins, notamment le décalage entre les besoins en entretien et les ressources nécessaires. "Ce qui doit nous encourager à déployer de plus en plus notre ingéniosité pour être à la hauteur de notre noble mission", a-t-il expliqué.

"Notre mission est une tâche ingrate dans la mesure où les utilisateurs de routes ne comprennent pas les contraintes auxquelles le FER fait face, en exigeant un service de qualité, ce qui nous demandera de déployer des efforts considérables pour satisfaire leurs attentes", a-t-il conclu.



