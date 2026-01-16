Le Tchad lance un avertissement ferme après un accrochage meurtrier à la frontière soudanaise

« Pour la première et dernière fois, à tous ceux qui sont impliqués dans la guerre au Soudan : c’est un dernier avertissement à l’endroit de quiconque oserait franchir la frontière tchadienne », a déclaré le porte-parole du gouvernement.



Selon les informations officielles, l’incident s’est produit à la suite d’une incursion d’éléments armés en provenance du Soudan sur le territoire tchadien. Les Forces de défense et de sécurité tchadiennes sont rapidement intervenues en faisant barrage, entraînant un accrochage meurtrier. Le gouvernement assure que la situation est désormais totalement sous contrôle.



Dans sa déclaration, Gassim Cherif Mahamat a réaffirmé la détermination du Tchad à préserver l’intégrité de son territoire et la sécurité de ses populations.



Le gouvernement tchadien insiste sur le fait que le pays ne tolérera aucune violation de ses frontières et appelle l’ensemble des parties au conflit soudanais à respecter la souveraineté nationale du Tchad.