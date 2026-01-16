Tchad : deux blessés dans une violente bagarre entre élèves au CEG Alifa Zezerti de Mao

Une violente altercation s’est produite ce vendredi entre plusieurs élèves du Collège d’Enseignement Général (CEG) Alifa Zezerti de Mao, entraînant deux blessés. Ces derniers ont été rapidement pris en charge et évacués vers l’hôpital provincial de Mao afin de recevoir les soins médicaux nécessaires.



Face à cette situation, le Secrétaire général de la province du Kanem, M. Annour Djibrine Abdoulaye, s’est rendu sur les lieux en compagnie des autorités administratives, militaires et traditionnelles. Cette délégation s’est ensuite déplacée à l’hôpital provincial de Mao pour s’enquérir personnellement de l’état de santé des blessés et exprimer sa solidarité aux familles concernées.



Les circonstances exactes de la bagarre restent encore à élucider, mais les autorités locales ont promis l’ouverture d’une enquête afin de faire toute la lumière sur cet incident regrettable et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité dans les établissements scolaires.

