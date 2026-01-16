Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : deux blessés dans une violente bagarre entre élèves au CEG Alifa Zezerti de Mao


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 16 Janvier 2026


Une violente altercation s’est produite ce vendredi entre plusieurs élèves du Collège d’Enseignement Général (CEG) Alifa Zezerti de Mao, entraînant deux blessés.


Tchad : deux blessés dans une violente bagarre entre élèves au CEG Alifa Zezerti de Mao

Une violente altercation s’est produite ce vendredi entre plusieurs élèves du Collège d’Enseignement Général (CEG) Alifa Zezerti de Mao, entraînant deux blessés. Ces derniers ont été rapidement pris en charge et évacués vers l’hôpital provincial de Mao afin de recevoir les soins médicaux nécessaires.

Face à cette situation, le Secrétaire général de la province du Kanem, M. Annour Djibrine Abdoulaye, s’est rendu sur les lieux en compagnie des autorités administratives, militaires et traditionnelles. Cette délégation s’est ensuite déplacée à l’hôpital provincial de Mao pour s’enquérir personnellement de l’état de santé des blessés et exprimer sa solidarité aux familles concernées.

Les circonstances exactes de la bagarre restent encore à élucider, mais les autorités locales ont promis l’ouverture d’une enquête afin de faire toute la lumière sur cet incident regrettable et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité dans les établissements scolaires.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/01/2026

Coopération Tchad-Banque mondiale : Le Ministre Amir Idriss Kourda accélère les projets de connectivité régionale

Coopération Tchad-Banque mondiale : Le Ministre Amir Idriss Kourda accélère les projets de connectivité régionale

Crise des réfugiés au Tchad : Le cri d'alarme du Haut-Commissaire Barham Ahmed Salih depuis la frontière d'Adré Crise des réfugiés au Tchad : Le cri d'alarme du Haut-Commissaire Barham Ahmed Salih depuis la frontière d'Adré 16/01/2026

Populaires

Tchad : Mariam Ali Moussa nommé Ambassadrice, Représentante permanente à Bruxelles/Belgique

15/01/2026

​Tchad : La Police nationale interdit formellement le port du turban en service

15/01/2026

Tchad : le clan Ourda (Donza) offre 100 têtes de dromadaires au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno

16/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 15/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

Assignation à résidence annulée : Le préfet du Val D’Oise condamné

Assignation à résidence annulée : Le préfet du Val D’Oise condamné

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ? Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ? 14/01/2026 - Achta Mahamat

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter