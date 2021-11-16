​رئيس المجلس العسكري الانتقالي : "حل الأزمة الليبية في أيدي الليبيين أنفسهم"



تحدث رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، محمد إدريس ديبي ، الأسبوع الماضي في المؤتمر الدولي حول ليبيا حول الأزمة ذات العواقب المتعددة الأبعاد في هذا البلد المتاخم لتشاد.



وقال محمد إدريس ديبي إن "حل الأزمة الليبية بيد الليبيين أنفسهم" في غرار مؤتمر تحقيق الاستقرار في ليبيا ، الذي عقد في 21 أكتوبر في طرابلس ، بمبادرة من الحكومة الليبية ، "دليل بليغ على قدرة الليبيين على تولي زمام القيادة العملية السياسية بهدف إخراج بلادهم. الأزمة "، بحسب محمد إدريس ديبي.



وشجع الليبيين على "بذل كل ما في وسعهم لإعادة السلام والاستقرار إلى بلادهم" ، موضحًا أن "دعم تشاد لن يخيب آمالهم أبدًا".



للأزمة الليبية عواقب إقليمية مدمرة على الدول المجاورة وعلى نطاق أوسع لمنطقة الساحل. وقال رئيس اللجنة العسكرية المركزية: "في السنوات الأخيرة ، كانت تشاد هدفًا لهجمات متكررة من قبل مهاجمين مدججين بالسلاح من جنوب ليبيا".



ويرى محمد إدريس ديبي أن "جنوب ليبيا مازال وكرًا للجماعات الإرهابية والمرتزقة والمتاجرين بالمخدرات والأسلحة والذخائر والبشر. هذا الجزء من ليبيا ، يدل على التهديد الذي يشكله وجود المرتزقة والعصابات الأجنبية المسلحة على الأراضي الليبية ".



تشاد "لا تتوقف أبدا عن التأكيد على الحاجة الملحة للإشراف الملائم على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا".



وقال محمد إدريس ديبي إنه "على دراية بالحاجة الملحة لفحص إجراءات مغادرة رعايا الدول المجاورة إلى جنوب ليبيا ، وتجنيدهم وتدريبهم وتسليحهم للعمل كمساعدين للفصائل الليبية".