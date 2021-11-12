​رئيس المجلس العسكري يستقبل وزير الخارجية الفرنسية إيف لودريان في باريس



يواصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي إقامته في باريس حيث يشارك في منتدى السلام والمؤتمر الدولي حول ليبيا التقى في 11 نوفمبر مع جان إيف لودريان ، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.



وعُقدت الجلسة بحضور مقربين من رئيس الدولة ، بمن فيهم وزير الخارجية التشادي شريف محمد زين ، والسفير التشادي لدى فرنسا كيدلا الله يونس حميدي وهو جزء من المشاورات والتبادلات الدورية حول حالة التعاون بين البلدين.



كما تمت خلال هذا الاجتماع مناقشة العملية الانتقالية الجارية في تشاد ، والمواعيد النهائية المقررة ، ولا سيما عقد الحوار الوطني الشامل.



وجددت فرنسا ، التي تتابع هذه العملية عن كثب ، من خلال صوت رئيسها الدبلوماسي ، دعمها لتشاد ، بينما هنأت الفاعلين السياسيين ، بمن فيهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، على التفاهم والتوافق اللذين سادا حتى الآن من الانتقال.



لم يتغاضي عن القضايا الأمنية في منطقة الساحل التي تشرك فرنسا إلى جانب دول المنطقة أظهر البلدان تصميمهما الراسخ على مواصلة الحرب ضد الإرهاب.