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​ورشة تدريبية لصالح منسوبي وزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني


Alwihda Info | Par ادم ابراهيم ادم - 12 Novembre 2019 modifié le 12 Novembre 2019 - 07:42



​ورشة تدريبية لصالح منسوبي وزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني
​ورشة تدريبية لصالح منسوبي وزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني
احتضنت القاعة الكبرى لمركز الدراسات من أجل التنمية ومنع التطرف صباح اليوم الاثنين الموافق 11\نوفمبر تشرين الأول عام 2019م، ورشة تدريبية لصالح عدد من منسوبي وزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني، وذلك من أجل معرفة البيانات التي تميز من تخلو عن جماعة  باكو-حرام الإرهابية.
 
وتأتي هذه الورشة التدريبية من أجل رفع كفاءات منسوبي الوزارة في تدريب من تخلو عن الجماعة(بوكوحرام).

وبهذه المناسبة قد صرح رئيس مركز الدراسات من أجل التنمية ومنع التطرف الدكتور أحمد يعقوب داببيو بأن هذا التدريب يهدف إلى تنظيم وتنسيق الخطوات الضرورية من أجل تنفيذ المشروع الذي من خلاله تم إنشاء المركز.

وتابع حديثه قائلا،  بالرغم من الصعوبات التي يواجهها مسؤولي المركز فيما يتعلق بمساعدة من تخلو عن الجماعة الإرهابية إلا أنهم ما زالوا يكافحون من أجل تحقيق أهدافهم وذلك قبل أن تمد الحكومة يد العون لهم إلا في الآونة الأخيرة.
 
وختم الدكتور أحمد يعقوب داببيو حديثه قائلا ان المهمة صعبة جدا ، وعلينا أن نعمل جاهدين من أجل التعرف على هوية هؤلاء الأشخاص ومساعدتهم ، وذلك من أجل إعادتهم للحياة الطبيعية مثل الآخرين.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 66304389 ; 63415139  (Bureau N'Djamena)
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