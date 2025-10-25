Alwihda Info
LITTERATURE

​« Mental 17 » : Bien plus qu’un livre, un manifeste pour la jeunesse africaine


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 25 Octobre 2025


Nguinambaye Noua Manassé, Directeur artistique du festival N'Djam Vi, a officiellement présenté son ouvrage Mental 17 le 25 octobre 2025. Bien plus qu’un simple récit, ce livre retrace dix-sept années d’engagement culturel et se veut une véritable philosophie de vie dédiée à la jeunesse africaine.


L’auteur décrit son œuvre comme « une main tendue vers la jeunesse » et « la trace écrite d’un rêve devenu mouvement ». Né en 2007, dans un contexte d’incertitude, le festival N'Djam Vi a su transformer les obstacles en opportunités, forgeant un mental collectif fondé sur la conviction, la solidarité et la passion.

Du témoignage au manifeste

« Mental 17 » dépasse le cadre du témoignage pour devenir un manifeste générationnel.
S’inscrivant dans la lignée des réflexions d’intellectuels tels que Felwine Sarr ou Achille Mbembe, l’ouvrage promeut une culture de la créativité, où l’artiste devient acteur du changement social.
Le mot Mental y symbolise une force morale et collective, indispensable à la réussite et à la transformation de la société.

Un héritage culturel chiffré et vivant

L’œuvre documente un parcours impressionnant : 813 concerts organisés avec 757 groupes tchadiens et 56 internationaux ; 55 prix de reconnaissance décernés ; De nombreuses formations et créations musicales collectives.

À travers ce livre, Nguinambaye Noua Manassé adresse un appel clair : « Nous ne pouvons plus être ignorés. Leur soutien n’est plus une faveur, il est une nécessité. »

Cette interpellation souligne l’urgence d’une reconnaissance institutionnelle du secteur culturel, pilier de développement et d’unité nationale.

Un mouvement qui continue

La présentation s’est conclue par l’annonce de la 18ᵉ édition du Festival N'Djam Vi, prévue du 27 au 30 novembre 2025, autour du thème : « Culture, bien commun de l’humanité ».
Une preuve supplémentaire que le mouvement “Mental 17” continue de grandir, porté par cette conviction : la culture est un moteur essentiel de transformation sociale et de fierté africaine.


