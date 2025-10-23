Alwihda Info
TCHAD

Tchad/Chine : Le Ministre d'État reçoit l'ambassadeur chinois


Alwihda Info | Par - 24 Octobre 2025


Le Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu ce vendredi l’ambassadeur de Chine au Tchad, M. Wang Xining.


  Cette rencontre a porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, notamment la coopération économique et énergétique, avec la finalisation prochaine d’accords concernant le pétrole, l’énergie solaire, l’organisation d’une exposition minière et l'appui de la Chine à la nouvelle Académie diplomatique.

 
Le diplomate chinois a annoncé la participation d’une délégation chinoise à la Table Ronde « Tchad Connexion 2030 » et a exprimé le souhait d’une collaboration accrue dans la formation diplomatique.

 
Enfin, il a invité officiellement le Ministre d'État à effectuer une visite de travail en Chine, signe d’une volonté partagée d’approfondir la coopération entre les deux nations.

 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


