TCHAD

Tchad : Lancement de la Journée Mondiale de la Femme Rurale à Mandélia


Alwihda Info | Par - 24 Octobre 2025


Ce vendredi 24 octobre 2025, à Mandélia, la ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Mme Kitoko Gata Ngoulou, a lancé la Journée Mondiale de la Femme Rurale, reportée précédemment. Elle était accompagnée de sa collègue de l'Action Sociale, Mme Zara Mahamat Issa, ainsi que des forces vives de la province du Chari-Baguirmi et de ses collaborateurs.


  Cette année, la journée était placée sous le thème :
« Inclusion financière, véritable levier du développement socio-économique du Tchad »




Hommage aux Femmes Rurales



Dans son discours, Mme Ngoulou a rendu un hommage sincère aux femmes courageuses, décrites comme de véritables piliers des communautés. Elle a également exprimé sa gratitude envers les partenaires qui apportent un soutien constant, notamment :
  • SWEDD+
  • OXFAM
  • PNUD
  • Le Ministère de l’Environnement
  • L’Autorité de l’Aviation Civile
  • L’Initiative de la Grande Muraille Verte

 

Cet événement souligne l'importance de l'inclusion financière pour le développement des femmes rurales au Tchad, renforçant ainsi leur rôle dans le progrès socio-économique du pays.



 
Peter Kum
