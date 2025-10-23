Tchad : Lancement de la Journée Mondiale de la Femme Rurale à Mandélia

Cette année, la journée était placée sous le thème :
« Inclusion financière, véritable levier du développement socio-économique du Tchad »
Hommage aux Femmes Rurales
Dans son discours, Mme Ngoulou a rendu un hommage sincère aux femmes courageuses, décrites comme de véritables piliers des communautés. Elle a également exprimé sa gratitude envers les partenaires qui apportent un soutien constant, notamment :
- SWEDD+
- OXFAM
- PNUD
- Le Ministère de l’Environnement
- L’Autorité de l’Aviation Civile
- L’Initiative de la Grande Muraille Verte