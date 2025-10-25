Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le parti Les Transformateurs alerte sur l’état de santé du Dr Succès Masra


Alwihda Info | Par - 25 Octobre 2025


La présidente intérimaire du parti Les Transformateurs, Moh-Ndomal Hoïnathy Claudia, a tenu un point de presse ce samedi 25 octobre 2025 pour alerter l’opinion nationale et internationale sur l’état de santé jugé préoccupant du président du parti, Dr Succès Masra, actuellement en détention.


Tchad : Le parti Les Transformateurs alerte sur l’état de santé du Dr Succès Masra
Dans sa déclaration, elle a rappelé que « depuis deux jours, nous alertons sur la santé et la sécurité vitale du Président Masra. Nous sommes sérieusement inquiets et pensons qu’il faut agir avant qu’il ne soit trop tard. »

Elle a souligné que le Dr Masra, connu pour sa discrétion face à la douleur, a été examiné par plusieurs médecins dans des conditions difficiles, et que son médecin traitant a recommandé une évacuation sanitaire urgente pour des examens complémentaires et des soins indisponibles sur les plateaux techniques tchadiens.

« Le plus inquiétant, ce sont les crises respiratoires dues à une exposition prolongée à des gaz non homologués inhalés lors des manifestations et des attaques du siège du parti », a-t-elle précisé, évoquant également des symptômes aggravés depuis sa détention.

Selon la présidente intérimaire, toutes les autorités compétentes ont été saisies depuis plus de dix jours par les avocats du leader politique, sans réponse à ce jour.

Face à cette situation, elle a appelé à l’urgence médicale, demandant au minimum une mise en résidence surveillée du Dr Masra, dans l’attente d’une libération pour raison de santé.

« Nous ne pouvons plus garantir sa sécurité sanitaire. Des indices concordants montrent que sa vie et son honneur sont menacés », a-t-elle affirmé, avant de lancer un appel solennel au Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno afin d’« agir pour éviter le pire ».
Malick Mahamat
Coordonnateur général de rédaction, reporter - Téléphones : +(235) 66267667 - 99267667 En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/10/2025

Tchad : les femmes, pierres angulaires de l’habitat et du développement communautaire

Tchad : les femmes, pierres angulaires de l’habitat et du développement communautaire

Tchad : Une opération de reboisement pour la résilience post-inondations (Logone Oriental) Tchad : Une opération de reboisement pour la résilience post-inondations (Logone Oriental) 24/10/2025

Populaires

Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale : Ashraf Syed appelle à l’éthique de l’IA et à une croissance inclusive pour les pays du Sud

24/10/2025

Côte d'Ivoire : Engagement pour une élection présidentielle paisible

24/10/2025

Tchad : vers la création d'une Banque islamique

24/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? 22/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter