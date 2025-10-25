Tchad : Le parti Les Transformateurs alerte sur l’état de santé du Dr Succès Masra

Dans sa déclaration, elle a rappelé que « depuis deux jours, nous alertons sur la santé et la sécurité vitale du Président Masra. Nous sommes sérieusement inquiets et pensons qu’il faut agir avant qu’il ne soit trop tard. »



Elle a souligné que le Dr Masra, connu pour sa discrétion face à la douleur, a été examiné par plusieurs médecins dans des conditions difficiles, et que son médecin traitant a recommandé une évacuation sanitaire urgente pour des examens complémentaires et des soins indisponibles sur les plateaux techniques tchadiens.



« Le plus inquiétant, ce sont les crises respiratoires dues à une exposition prolongée à des gaz non homologués inhalés lors des manifestations et des attaques du siège du parti », a-t-elle précisé, évoquant également des symptômes aggravés depuis sa détention.



Selon la présidente intérimaire, toutes les autorités compétentes ont été saisies depuis plus de dix jours par les avocats du leader politique, sans réponse à ce jour.



Face à cette situation, elle a appelé à l’urgence médicale, demandant au minimum une mise en résidence surveillée du Dr Masra, dans l’attente d’une libération pour raison de santé.



« Nous ne pouvons plus garantir sa sécurité sanitaire. Des indices concordants montrent que sa vie et son honneur sont menacés », a-t-elle affirmé, avant de lancer un appel solennel au Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno afin d’« agir pour éviter le pire ».