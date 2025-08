​Abéché : Fulbert Mouanodji inhumé après son décès tragique par immolation, le parquet parle de suicide

Son corps a été calciné à plus de 90 % par les flammes. Né le 18 avril 1983 à Mdou, il était âgé de 42 ans. Ancien directeur de cabinet du gouverneur de l’Ennedi-Est, il venait d’être récemment affecté à Goz Beida.



Suite à ce drame survenu le samedi 2 août à Abéché, le procureur général près de la cour d'appel de la ville, M. Saleh Ali Abderamane, a animé un point de presse en début de soirée du dimanche 3 août, en présence du délégué provincial des droits de l’homme du Ouaddaï.



Au cours de cette déclaration, le procureur a apporté des éclaircissements sur les circonstances de ce décès. Selon ses propos, la victime se serait donné la mort volontairement, après avoir acheté deux bouteilles d’essence de 1,5 litre chacune, qu’elle aurait utilisées pour s’asperger avant de s’immoler.



M. Saleh Ali Abderamane a exhorté la population à ne pas se laisser influencer par les rumeurs et spéculations largement relayées sur les réseaux sociaux. Il a cependant précisé que l’enquête se poursuit afin d’établir avec précision les causes profondes de cet acte dramatique.



« Ce qui s’est passé, c’est un suicide. Il s’est brûlé lui-même. (...) L’enquête n’est pas encore terminée. Nous sommes à ses débuts. Il ne faut pas écouter les mensonges », a-t-il affirmé.



La disparition de Fulbert Mouanodji, survenue dans des circonstances troublantes, continue de susciter émotion et interrogations au sein de l’opinion publique tchadienne ; notamment avec son message posté la veille de son décès sur sa page Facebook : "Je suis en danger les amis."