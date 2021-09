​Africa Investment Forum 2021 : 3e édition des "Market Days" en décembre à Abidjan

La troisième édition de l’Africa Investment Forum (AIF, Forum pour l’investissement en Afrique), évènement phare du Groupe de la Banque africaine de développement, se tiendra du 1er au 3 décembre 2021 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.



« Nous serons heureux d’accueillir les investisseurs physiquement à Abidjan, et en visioconférence à travers le monde, pour franchir une nouvelle étape dans la croissance de l’Afrique, a déclaré Dr Akinwumi A. Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement. Pour parvenir à cette croissance et rebondir jusqu’aux niveaux atteints avant la pandémie, l’Afrique aura besoin d’un soutien financier important. L’ensemble de l’Afrique subsaharienne aura besoin de 425 milliards de dollars de financement supplémentaire d’ici à 2030. »



Cette rencontre annuelle offre une occasion unique pour les investisseurs de présenter des possibilités d’investissements transformateurs afin de stimuler la reprise post-Covid-19 en Afrique.



Des projets d’accords prêts pour l’investissement seront présentés aux participants invités à cette 3e édition de l’AIF, qui réunira, dans la capitale économique de la Côte d’Ivoire, de nombreux investisseurs, promoteurs de projets et décideurs.



Les « Market Days 2021 » (Journées du marché 2021), organisés lors du Forum, se tiendront cette année sur un format hybride. Les sessions se dérouleront sous forme de conseils d’administration au cours desquels des accords pourront être conclus entre les hommes d’affaires présents physiquement et ceux qui seront en ligne .



Les « Market Days 2021 » porteront sur de nombreux secteurs, notamment l’agriculture et l’agro-transformation, l’énergie, le climat, la santé, les technologies de l’information et de la communication, les télécommunications, l’industrialisation et le commerce. Ces secteurs prioritaires ont été retenus dans le cadre de l’initiative « Réponse unifiée au Covid-19 » lancée en 2020.



Les sessions, pendant lesquelles des accords seront finalisés, comporteront des projets essentiellement dirigés par des femmes, appartenant aux industries créatives de l’Afrique et des projets permettant de promouvoir une durabilité financière, économique et sociale.