​Burkina Faso : Le Chef d’État-major exhorte les forces armées à l’unité et à la vigilance

Dans son communiqué, il met en garde contre les manœuvres des « ennemis du peuple et de la Nation » qui chercheraient, selon lui, à semer la discorde dans les rangs de l’armée et à manipuler l’opinion publique par de fausses informations et des rumeurs. Il appelle chaque militaire à rester vigilant, discipliné, loyal et à privilégier les canaux officiels de communication pour contrer ces tentatives de déstabilisation.



Le Chef d’État-major a insisté sur la nécessité de redoubler de vigilance sur le terrain, de renforcer les contrôles, de préserver la fraternité d’armes et de placer « l’intérêt supérieur du peuple au-dessus de tout ».



Il conclut par un appel à l’unité et à la détermination : « La Nation compte sur nous, ensemble et unis, nous gagnerons. La Patrie ou la mort, nous vaincrons ! »