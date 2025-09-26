Alwihda Info
AFRIQUE

​Burkina Faso : Le Chef d’État-major exhorte les forces armées à l’unité et à la vigilance


Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Septembre 2025


Ouagadougou - À l’approche du premier anniversaire de la Révolution Progressiste Populaire (RPP), conduite par le capitaine Ibrahim Traoré, le Chef d’État-major général des armées du Burkina Faso a adressé un message solennel aux Forces de Défense et de Sécurité ainsi qu’aux Volontaires pour la Défense de la Patrie.


Dans son communiqué, il met en garde contre les manœuvres des « ennemis du peuple et de la Nation » qui chercheraient, selon lui, à semer la discorde dans les rangs de l’armée et à manipuler l’opinion publique par de fausses informations et des rumeurs. Il appelle chaque militaire à rester vigilant, discipliné, loyal et à privilégier les canaux officiels de communication pour contrer ces tentatives de déstabilisation.

Le Chef d’État-major a insisté sur la nécessité de redoubler de vigilance sur le terrain, de renforcer les contrôles, de préserver la fraternité d’armes et de placer « l’intérêt supérieur du peuple au-dessus de tout ».

Il conclut par un appel à l’unité et à la détermination : « La Nation compte sur nous, ensemble et unis, nous gagnerons. La Patrie ou la mort, nous vaincrons ! »


