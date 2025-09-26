Tchad : Le Général Mahamat Souleymane Ali à Sarh pour l’installation de la force mixte Tchad-RCA





À son arrivée sur le tarmac de l’aéroport de Sarh, le général a été reçu par le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kodé Ngolo, représentant le Délégué Général du Gouvernement, ainsi que par plusieurs responsables civils et militaires.



Sécuriser la frontière Tchad-RCA

La présence du général Souleymane Ali s’inscrit en prélude à l’installation officielle de la Force mixte de sécurité frontalière Tchad–République Centrafricaine (RCA).

Cette force conjointe aura pour mission principale de sécuriser la frontière entre les deux pays, une zone sensible où les populations vivent depuis longtemps sous la menace de l’insécurité.



La cérémonie d’installation est prévue pour le samedi 27 septembre 2025 à la Place de l’Indépendance de Sarh, en présence des autorités locales et nationales des deux pays voisins.