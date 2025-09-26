Tchad : Le Conseil d’orientation de la JEC du Moyen-Chari mise sur le numérique et le développement de carrière





La session était axée autour du thème : « Jécistes, faisons du numérique un levier pour une éducation de qualité et promouvons une formation au développement de carrière pour une insertion professionnelle réussie ».



L’objectif principal de ce conseil est de préparer la jeunesse à être actrice du changement, promotrice de la paix et du développement, tout en restant attachée aux valeurs de l’Évangile.



Le coordinateur diocésain provincial de la JEC du Moyen-Chari, Kamis Innocent, a rappelé que la mission du mouvement est de lutter contre les maux qui fragilisent la jeunesse. Il a précisé que la JEC regroupe collégiens, lycéens et universitaires.



L'impact du mouvement dans la province se manifeste notamment par son appartenance au Réseau des Organisations de Jeunes du Moyen-Chari, l’organisation de cours d’appui aux élèves en classe d’examen, la promotion de la citoyenneté active, ainsi que la participation au projet « Jeunesse en Action pour l’avenir du Tchad ».



Présent à la cérémonie, le conseiller de jeunesse et d’animation, Tazia Valentin, représentant le délégué de la Jeunesse et des Sports du Moyen-Chari, a salué cette initiative de la JEC. Il a affirmé l’engagement de la délégation à accompagner toutes les actions qui contribuent au bien-être des jeunes.



Il a enfin souhaité que ce conseil d’orientation soit un cadre d’écoute, d’échanges et d’inspiration pour l’avenir de la jeunesse de la province.