Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Conseil d’orientation de la JEC du Moyen-Chari mise sur le numérique et le développement de carrière


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 26 Septembre 2025


La coordination diocésaine du Mouvement Jeunesse Étudiante Chrétienne (JEC) du Moyen-Chari a tenu, ce jeudi 25 septembre 2025, son conseil d’orientation diocésain. Cette rencontre, considérée comme l’instance suprême de prise de décisions du mouvement, a réuni des participants venus des cantons de Banda, de Maro et de Kyabée.


Tchad : Le Conseil d’orientation de la JEC du Moyen-Chari mise sur le numérique et le développement de carrière


  La session était axée autour du thème : « Jécistes, faisons du numérique un levier pour une éducation de qualité et promouvons une formation au développement de carrière pour une insertion professionnelle réussie ».
 
L’objectif principal de ce conseil est de préparer la jeunesse à être actrice du changement, promotrice de la paix et du développement, tout en restant attachée aux valeurs de l’Évangile.
 
Le coordinateur diocésain provincial de la JEC du Moyen-Chari, Kamis Innocent, a rappelé que la mission du mouvement est de lutter contre les maux qui fragilisent la jeunesse. Il a précisé que la JEC regroupe collégiens, lycéens et universitaires.
 
L'impact du mouvement dans la province se manifeste notamment par son appartenance au Réseau des Organisations de Jeunes du Moyen-Chari, l’organisation de cours d’appui aux élèves en classe d’examen, la promotion de la citoyenneté active, ainsi que la participation au projet « Jeunesse en Action pour l’avenir du Tchad ».
 
Présent à la cérémonie, le conseiller de jeunesse et d’animation, Tazia Valentin, représentant le délégué de la Jeunesse et des Sports du Moyen-Chari, a salué cette initiative de la JEC. Il a affirmé l’engagement de la délégation à accompagner toutes les actions qui contribuent au bien-être des jeunes.
 
Il a enfin souhaité que ce conseil d’orientation soit un cadre d’écoute, d’échanges et d’inspiration pour l’avenir de la jeunesse de la province.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/09/2025

Tchad : « La Voix du Tchad – Coupe CNPC », un concours musical au service de l’amitié sino-tchadienne

Tchad : « La Voix du Tchad – Coupe CNPC », un concours musical au service de l’amitié sino-tchadienne

Tchad : clôture de la session budgétaire 2025 à Faya-Largeau Tchad : clôture de la session budgétaire 2025 à Faya-Largeau 25/09/2025

Populaires

N’Djamena accueille le Colloque international sur la lutte contre les discours de haine, couplé au 30ᵉ anniversaire de la HAMA

25/09/2025

Tchad : à N’Djamena, trois jeunes condamnés à 5 ans de prison pour un braquage nocturne

25/09/2025

RCA : l’entreprise américaine Spacex d’Elon Musk annonce son implantation

25/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/09/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter