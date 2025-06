​Décès de Mme Ammo Aziza Baroud : Le Tchad perd une diplomate d’exception

C’est avec une profonde tristesse que le Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a appris la nouvelle du décès de cette figure éminente de la diplomatie tchadienne.



Dans un communiqué officiel, le Ministre d’État a présenté, en son nom personnel et au nom de tout le personnel du ministère, ses condoléances les plus attristées au Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État, ainsi qu’à la famille de la défunte, à ses amis et à tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître.



Feue Ammo Aziza Baroud a été un grand commis de l’État, ayant occupé plusieurs hautes fonctions dans l’administration publique et la diplomatie tchadienne. Son parcours remarquable et son sens aigu du devoir ont laissé une empreinte durable dans la mémoire collective. Elle incarnait le professionnalisme, l’intégrité et le dévouement au service de la nation.



Dans le message en arabe accompagnant ce communiqué, le ministre souligne également que le décès de Mme Aziza Baroud constitue une perte immense pour la diplomatie tchadienne, elle qui était une ambassadrice reconnue pour son sérieux, son engagement et sa compétence.



"Puisse Allah, le Tout-Puissant, lui accorder Sa miséricorde et l’accueillir dans Son paradis", conclut le communiqué.