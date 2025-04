​Défendre fermement le système commercial multilatéral et promouvoir ensemble la prospérité économique mondiale

Face à cette démarche inconsidérée et hégémonique américaine, la Chine a pris des contre-mesures ciblées, ce qui est indispensable pour défendre le véritable multilatéralisme et préserver le système commercial international. La Chine reste un défenseur ferme de l’ordre économique et financier mondial et du système commercial multilatéral. Nous affirmons que personne ne sort vainqueur d’une guerre commerciale ou tarifaire, et que le protectionnisme n’a pas d’issue. « La Chine ne veut pas se battre, mais elle n’a pas peur de se battre ». Jamais la Chine ne laissera ses droits légitimes être foulés aux pieds, ne permettra pas que l’ordre commercial international soit sapé.



Lors du Sommet du Forum sur la Coopération sino-africaine tenu en 2024, la Chine a décidé d’accorder le traitement de tarif douanier zéro à 100% des produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés ayant avec elle des relations diplomatiques, dont le Tchad et 32 autres pays africains. Elle accueille à bras ouverts les produits africains de qualité sur son marché et encourage les entreprises chinoises à investir et à développer leurs affaires en Afrique. Cependant, les États-Unis imposent des droits punitifs même aux pays les plus pauvres : les droits de douane sur la gomme arabique tchadienne sont passés de 3 % à 13 %, tandis que ceux sur les produits du Lesotho atteignent même 50 %.



Dans un monde où la mondialisation économique gagne en profondeur et où les chaînes de production s’internationalisent, le « Sud global » est devenu un contributeur important à la croissance mondiale et une force majeure dans la défense du système commercial multilatéral. Selon les estimations du FMI, les pays émergents contribueront à 60 % de la croissance mondiale d’ici 2027, et l’Afrique représentera à elle seule 25 % de la main-d’œuvre mondiale d’ici 2030. La politique douanière américaine ne fera que renforcer l’indépendance et la solidarité des pays du « Sud global ».



L’ouverture et la coopération sont un courant historique et la recherche de bénéfices mutuels répond aux aspirations des peuples. « Lutter contre l’hégémonie par la règle, dissiper la confrontation par la coopération et remplacer l’unilatéralisme par le multilatéralisme » représentent un appel partagé de la communauté internationale. La Chine œuvrera, aux côtés des pays du « Sud global », pour défendre un système commercial multilatéral ouvert, transparent, équitable, inclusif et non discriminatoire, et promouvoir ensemble la prospérité et la stabilité de l’économie mondiale. L’avenir du commerce mondial ne se trouve pas dans les listes tarifaires de Washington, mais dans l’ordre multilatéral que les pays du Sud global bâtissent ensemble.