​Des ressources éducatives à la hauteur des ambitions : le Tchad au cœur de la dynamique régionale

Les échanges ont mis en avant la nécessité de consolider la coordination entre acteurs publics et privés, de mobiliser des financements durables et de promouvoir des outils et normes communs pour faciliter le partage et l’adaptation de contenus pédagogiques entre pays, tout en tenant compte des spécificités nationales.



Par ailleurs, le Tchad participe activement à plusieurs activités du projet Ressources éducatives : évaluation de la qualité des manuels scolaires, réalisation d’une analyse diagnostique de la chaîne des ressources éducatives, rédaction d’une stratégie nationale de production et de diffusion, ainsi que la formation des enseignants à l’utilisation des manuels scolaires.