​Diplomatie commerciale : Washington redéfinit ses liens économiques avec l’Afrique de l’Ouest

L’ambassadeur Troy Fitrell, haut responsable du Bureau des affaires africaines au Département d’État américain, a présenté la nouvelle stratégie de diplomatie commerciale des États-Unis pour l’Afrique subsaharienne lors d’un point de presse virtuel ce lundi 19 mai. Cette initiative marque une rupture avec l’approche traditionnelle d’aide, au profit d’un partenariat fondé sur l’investissement, la réciprocité et la croissance durable.



« Nous passons d’un paradigme d’assistance à un paradigme d’investissement », a souligné l’ambassadeur Fitrell. Cette stratégie s’articule autour de six priorités concrètes, qui seront mises en œuvre par les diplomates américains sur le terrain, en collaboration avec les États et les entreprises africaines.



En Côte d’Ivoire, six protocoles d’accord ont été signés en moins de 100 jours pour un montant dépassant les 550 millions de dollars, dont des projets structurants dans l’énergie et la transformation numérique. « Il ne s’agit plus de slogans, mais d’une feuille de route ambitieuse », a insisté Fitrell.